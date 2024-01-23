Украине удалось нанести болезненный удар по нефтяному рынку России

"Регулярные атаки или удары боевых беспилотников могут существенно затруднить или даже остановить работу российских портов на Балтийском море, что вынудит Россию сократить экспорт. На прошлой неделе ударам подверглись и нефтяные объекты "Роснефти" в Ленинградской области", - пояснил эксперт по нефти и газу Сергей Вакуленко.

По его словам, альтернативного пути для вывоза такого объема нефти за рубеж у России фактически нет. Urals экспортируется из западных портов, а Новороссийск (побережье Черного моря) может принять дополнительно всего 300 000 баррелей в сутки. Кроме того, порт Новороссийска находится в непосредственной близости от Украины, в связи с чем до него могут добраться и украинские морские дроны.

Экспортные терминалы в Баренцевом море имеют ограниченную мощность, однако нефть можно доставлять на эти терминалы и обратно по железной дороге. С другой стороны, транспортные пути в Китай и на Дальний Восток полностью заняты, поэтому отправить туда дополнительные объемы нефти не представляется возможным.

Приостановка работы портов Балтийского моря станет "огромным шоком" для российского нефтяного рынка, признает Виктор Курилов, старший аналитик нефтяного рынка компании Rystad Energy. Рынок уже отреагировал на атаку дронов на Усть-Лугу - в понедельник цена нефти марки Brent выросла на 1%, что свидетельствует о том, что участники рынка обеспокоены возможными перебоями поставок в ближайшее время.

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