Украине удалось нанести болезненный удар по нефтяному рынку России

Впервые с начала войны Украине удалось нанести удар по российским объектам в Ленинградской области. Эти объекты очень важны для России - благодаря им РФ получает значительную часть доходов от экспорта нефти. В результате удачных атак на нефтетерминалы экспорт российской нефти может снизиться на 40%, или на 1,5 миллиона баррелей в сутки.
Во время воскресной атаки дронов на Усть-Лугу, являющуюся крупнейшим российском портом на побережье Балтийского моря (находится в 1000 километрах от границы Украины), загорелся терминал компании "Новатэк", которая занимается конденсатом газа. В данный момент работа терминала остановлена. Это важно, так как этот терминал был связан с оснащением вооруженных сил РФ в Украине, сообщает Bloomberg.
В Ленинградской области находятся два больших терминала для экспорта нефти - один в Усть-Луге, а второй в Приморске, на другом берегу Финского залива. В Усть-Луге прямо рядом с терминалом "Новатэк" находится оборудование, необходимое для погрузки нефти на танкеры, а дальше - хранилище нефти и нефтепродуктов.
По данным Kpler, из этих портов за границу экспортируется 75% нефти марки Urals. В целом танкеры ежедневно вывозят из портов более 40% объема нефти (1,5 миллиона баррелей), которую Россия экспортировала по морским путям в период с января по ноябрь 2023 года, сообщает Bloomberg.
В декабре цена нефти марки Urals упала чуть ниже 60 долларов за баррель. В связи с этим перевозимая по Балтийскому морю нефть позволяет России зарабатывать порядка 90 миллионов долларов в сутки.
"Регулярные атаки или удары боевых беспилотников могут существенно затруднить или даже остановить работу российских портов на Балтийском море, что вынудит Россию сократить экспорт. На прошлой неделе ударам подверглись и нефтяные объекты "Роснефти" в Ленинградской области", - пояснил эксперт по нефти и газу Сергей Вакуленко.
По его словам, альтернативного пути для вывоза такого объема нефти за рубеж у России фактически нет. Urals экспортируется из западных портов, а Новороссийск (побережье Черного моря) может принять дополнительно всего 300 000 баррелей в сутки. Кроме того, порт Новороссийска находится в непосредственной близости от Украины, в связи с чем до него могут добраться и украинские морские дроны.
Экспортные терминалы в Баренцевом море имеют ограниченную мощность, однако нефть можно доставлять на эти терминалы и обратно по железной дороге. С другой стороны, транспортные пути в Китай и на Дальний Восток полностью заняты, поэтому отправить туда дополнительные объемы нефти не представляется возможным.
Приостановка работы портов Балтийского моря станет "огромным шоком" для российского нефтяного рынка, признает Виктор Курилов, старший аналитик нефтяного рынка компании Rystad Energy. Рынок уже отреагировал на атаку дронов на Усть-Лугу - в понедельник цена нефти марки Brent выросла на 1%, что свидетельствует о том, что участники рынка обеспокоены возможными перебоями поставок в ближайшее время.
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