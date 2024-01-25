Чт, 25.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Тест ⟩ Правда или миф? Выясни, что ты знаешь о менопаузе

Egoiste rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: megaflopp/Shutterstock

Чтобы менопауза не превратилась в проблему, важно понимать этот процесс - знать, как предотвратить приливы жара, перепады настроения и другие тревожные признаки климакса, чтобы не потерять качество жизни в этот период. Попробуйте отличить правду от мифа - ответьте на 11 вопросов и участвуйте в конкурсе, чтобы выиграть подарочную карту от Apotheka.

Пройдите тест до 10 февраля, зарегистрируйте свою электронную почту и участвуйте в конкурсе! 

11 февраля мы объявим одного счастливчика, который получит подарочную карту Apotheka на 50 евро.

Конкурс организован в сотрудничестве с Apotheka.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх