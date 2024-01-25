Тест ⟩ Правда или миф? Выясни, что ты знаешь о менопаузе

Чтобы менопауза не превратилась в проблему, важно понимать этот процесс - знать, как предотвратить приливы жара, перепады настроения и другие тревожные признаки климакса, чтобы не потерять качество жизни в этот период. Попробуйте отличить правду от мифа - ответьте на 11 вопросов и участвуйте в конкурсе, чтобы выиграть подарочную карту от Apotheka.