Тест ⟩ Правда или миф? Выясни, что ты знаешь о менопаузе

Чтобы менопауза не превратилась в проблему, важно понимать этот процесс - знать, как предотвратить приливы жара, перепады настроения и другие тревожные признаки климакса, чтобы не потерять качество жизни в этот период. Попробуйте отличить правду от мифа - ответьте на 11 вопросов и участвуйте в конкурсе, чтобы выиграть подарочную карту от Apotheka.
Пройдите тест до 10 февраля, зарегистрируйте свою электронную почту и участвуйте в конкурсе!
11 февраля мы объявим одного счастливчика, который получит подарочную карту Apotheka на 50 евро.
Конкурс организован в сотрудничестве с Apotheka.
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