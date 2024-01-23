Ушаков требует от Минюста извинений и 5000 евро

Депутат Европарламента отметил, что требование в Минюст подано в соответствии с латвийскими законами с целью получения компенсации за траты, связанные с оплатой работы адвокатов. Кроме того, Ушаков требует публичных извинений.

Как сообщалось, вступил в силу оправдательный приговор суда по обвинению Ушакова в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения в его кабинете в то время, когда он был мэром Риги.

Ранее в Рижском городском суде Ушаков утверждал, что это уголовное дело было необходимо только для того, чтобы публично подорвать его репутацию политика.

Параллельно Генпрокуратура решила привлечь к уголовной ответственности нескольких лиц за взяточничество и злоупотребление служебным положением в связи с введенными в 2018 году Рижской думой льготами на проезд по маршрутам предприятия Rīgas mikroautobusu satiksme. К этому делу также причастны бывший мэр Риги Ушаков и его тогдашний заместитель Андрис Америкс.

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