Эксперт: бомбоубежища в Латвии можно создать на основе строений контейнерного типа

План предусматривает подготовку правовой базы для создания и строительства бомбоубежищ в этом году. К 2025 году будут определены старые бомбоубежищ и сооружения, которые необходимо приспособить под них.

Точный год в плане не указан, но владельцы сооружений должны будут отремонтировать старые бомбоубежища и приспособить другие сооружения, необходимые для защиты людей. К 2025 году владелец сооружения должен будет оборудовать бомбоубежище и приспособленные к ним сооружения соответствующими указателями.

Министерство внутренних дел (МВД) в сотрудничестве с другими министерствами до 1 марта этого года подготовит рекомендации по адаптации существующих зданий с подземными этажами под бомбоубежища. В Латвии насчитывается около 29 000 таких зданий.

Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления также определило 355 мест, пригодных для бомбоубежищ. Некоторые из этих помещений находятся в хорошем состоянии, остальные требуют ремонта.

Частично выявлены многоквартирные дома, подвалы которых могли бы обеспечить безопасное укрытие в случае чрезвычайной ситуации.

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