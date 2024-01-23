Эксперт: бомбоубежища в Латвии можно создать на основе строений контейнерного типа

В Латвии одним из решений по созданию бомбоубежищ могут стать строения контейнерного типа, аналогичные тем, которые используются в Израиле, сказал Гинт Рейнсонс, руководитель Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления.
Рассматривая зарубежный опыт строительства и содержания убежищ, Гинт Рейнсонс указал на Израиль, где строения контейнерного типа размещаются в общественных местах.
Такие строения могли бы стать решением в случае угрозы, с которой придется столкнуться гораздо раньше, чем будут реализованы меры, предусмотренные в государственном плане гражданской обороны. В финансовом отношении такое решение также обойдется дешевле.
Такие строения контейнерного типа следует размещать в местах скопления жителей или интенсивного движения людей, например, на парковках, автовокзалах, парках.
Руководитель отдела по связям с общественностью Латвийской федерации охранной и оборонной промышленности Анете Лусаре заявила в комиссии Сейма, что федерация обсудила с Ригой и другими самоуправлениями развитие бомбоубежищ и начала сотрудничество с соответствующими министерствами. Также федерация готова привлечь промышленность к строительству как бомбоубежищ, так и сооружений контейнерного типа. Существуют также компании, которые производят мобильные бомбоубежища.
Ранее правительство утвердило обновленную версию Государственного плана гражданской обороны, в котором указаны сроки проведения мероприятий, связанных с выявлением, ремонтом, оснащением и проверкой бомбоубежищ и приспособленных к ним сооружений.
План предусматривает подготовку правовой базы для создания и строительства бомбоубежищ в этом году. К 2025 году будут определены старые бомбоубежищ и сооружения, которые необходимо приспособить под них.
Точный год в плане не указан, но владельцы сооружений должны будут отремонтировать старые бомбоубежища и приспособить другие сооружения, необходимые для защиты людей. К 2025 году владелец сооружения должен будет оборудовать бомбоубежище и приспособленные к ним сооружения соответствующими указателями.
Министерство внутренних дел (МВД) в сотрудничестве с другими министерствами до 1 марта этого года подготовит рекомендации по адаптации существующих зданий с подземными этажами под бомбоубежища. В Латвии насчитывается около 29 000 таких зданий.
Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления также определило 355 мест, пригодных для бомбоубежищ. Некоторые из этих помещений находятся в хорошем состоянии, остальные требуют ремонта.
Частично выявлены многоквартирные дома, подвалы которых могли бы обеспечить безопасное укрытие в случае чрезвычайной ситуации.
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