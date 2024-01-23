В числе претендентов на «Оскар» в номинации «лучший анимационный фильм» представлены «Мальчик и птица» (Хаяо Миядзаки), «Мечты робота» (Пабло Берхер), «Элементарно» (Питер Сон), «Нимона» (Ник Бруно, Трой Квон) и «Человек-паук: Паутина вселенных» (Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон).

На «Оскар» в категории «лучший документальный фильм» номинирована документальная лента Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» — о первых неделях российского вторжения в Украину, которые Мстислав Чернов вместе с репортерами агентства Associated Press, провел в Мариуполе. Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Также в номинации «лучший документальный фильм» представлены «Боби Уайн: Президент народа» (Мозес Бвайо, Кристофер Шарп), «Вечная память» (Маите Альберди), «Четыре дочери» (Каутер Бен Ханья) и «Убить тигра» (Ниша Пахуджа).

96-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 10 марта в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Контекст Фото: BBC

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оранжевая черта Фото: BBC