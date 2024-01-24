Оттепель: где быстрее повышается уровень воды?

С понедельника, 22 января, уровень воды в Барте у Дукупьи поднялся на полтора метра, в ряде других рек на западе Курземе и в верховьях Венты - примерно на метр.

В бассейне реки Лиелупе уровень воды местами поднялся на полметра.

Толщина льда на реках в центральных и восточных регионах страны составляет в среднем 10-20 сантиметров.

В среду и в четверг в Латвии ожидаются обильные осадки, которые будут способствовать более быстрому подъему уровня воды.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках почти на всей территории страны, местами ожидается затопление пойм и других низменных территорий. Ожидается, что на некоторых участках рек начнется ледоход и могут образоваться ледяные заторы.

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