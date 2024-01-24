Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново в Белгородской области, пишет "Медуза" со ссылкой на Telegram-каналы. Контролируемое Кремлем новостное агентство "РИА Новости" пишет, что на борту находились 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен в Белгородскую область, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди на борту разбившегося Ил-76 погибли.
Гладков уточнил, что самолет упал в поле. К месту крушения едет комиссия "для установления причин катастрофы". Telegram-канал "Блэтгород" опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент падения самолета.
Как сообщило Минобороны России, на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли в Белгородскую область для обмена, сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости". Также на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Если российское Минобороны сообщает правду, крушение самолета стало самой массовой гибелью украинских пленных с начала полномасштабного вторжения РФ.
Telegram-канал Mash пишет, что обмен пленными должен был состояться сегодня в 12:00 по рижскому времени, а также что украинская сторона тоже готовила "обменный фонд". По данным канала, военных всегда возили на обмен самолетами.
"Украинская правда" со ссылкой на источники в ВСУ сначала сообщила, что самолет, "вероятно", перевозил ракеты для ЗРК С-300, которыми армия РФ собиралась обстреливать Харьковскую область, и что борт был сбит силами ВСУ. Позже издание отредактировало новость, удалив слова о "работе" украинских военных. При этом издание "Суспільне" сообщает, что Минобороны Украины пока не может подтвердить, что самолет сбили ВСУ, поскольку еще "выясняют информацию".
В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными пока не подтвердили, но и не опровергли заявление российского Минобороны о наличии военнопленных ВСУ на упавшем самолете. В штабе сообщили, что собирают и анализируют всю информацию о происшествии, и призвали дождаться официальных заявлений, пишет издание "Страна".
Глава комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T, не уточнив, откуда у него эта информация. По словам Картаполова, другой Ил-76, в котором летело 80 военнопленных ВСУ, после падения авиалайнера был развернут.
Картаполов утверждает, что украинские военные якобы специально сбили авиалайнер, чтобы обвинить РФ, и заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ, "видимо, будет поставлен на паузу".
Новость дополняется.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!