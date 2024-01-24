Гладков уточнил, что самолет упал в поле. К месту крушения едет комиссия "для установления причин катастрофы". Telegram-канал "Блэтгород" опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент падения самолета.

Как сообщило Минобороны России, на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли в Белгородскую область для обмена, сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости". Также на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Если российское Минобороны сообщает правду, крушение самолета стало самой массовой гибелью украинских пленных с начала полномасштабного вторжения РФ.

Telegram-канал Mash пишет, что обмен пленными должен был состояться сегодня в 12:00 по рижскому времени, а также что украинская сторона тоже готовила "обменный фонд". По данным канала, военных всегда возили на обмен самолетами.