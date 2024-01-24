В этом году от гриппа умерли пять человек; больше всего болеют в Вентспилсе

С начала года получена информация о пяти умерших, у которых лабораторно было подтверждено заболевание гриппом, сообщил агентству LETA Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Все умершие были старше 70 лет, у них было несколько параллельных заболеваний и никто из них не был привит от гриппа.
Результаты мониторинга прошлой недели по гриппу, Covid-19 и другим острым инфекциям верхних дыхательных путей продолжают свидетельствовать о росте заболеваемости гриппом.
На прошлой неделе в практики семейных врачей, задействованных в мониторинге, с острыми симптомами инфекции верхних дыхательных путей обратились 814 пациентов, из которых 185 пациентам на основании типичной клинической картины поставлен диагноз "грипп". За неделю до этого таких было 111.
На 100 000 жителей в Вентспилсе зарегистрировано 823,7 случая заболевания, в Риге - 316,4, в Юрмале - 281,6, в Даугавпилсе - 232,4, в Елгаве - 197,1, в Екабпилсском крае - 139,8, в Лиепае - 34,3, а в Резекне - 28,8 случая заболевания.
Самая высокая заболеваемость на прошлой неделе зарегистрирована в возрастной группе до четырех лет. На прошлой неделе лабораторно подтверждено 29 случаев гриппа, при этом выявлено 28 случаев гриппа А-типа, а в одном - грипп В-типа.
SPKC отмечает, что во многих странах Евросоюза и европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) наблюдается существенный рост числа острых респираторных инфекций и большинство стран ЕС/ЕЭЗ сообщают об активности гриппа, превышающей базовый уровень.
В ЕС/ЕЭЗ средняя доля положительных тестов на грипп составила 22%, тогда как неделей ранее она составляла 26%.
Между тем, в Латвии наблюдается небольшое снижение числа случаев Covid-19 - лабораторно подтверждено 96 случаев Covid-19, тогда как неделей ранее их было 112. Всего проведено 727 лабораторных тестов на наличие вируса SARS-cov-2. Сократилось и число стационарных пациентов Covid-19 - со 118 до 84.
На прошлой неделе в стационарах с тяжелым течением заболевания лечились два пациента, тогда как неделей ранее - 10. Всего зарегистрировано девять смертей пациентов с Covid-19 в возрастной группе от 60 лет, по крайней мере в пяти случаях Covid-19 был основным диагнозом.
SPKC отмечает, что заболевание Covid-19 и гриппом часто приводит к существенному обострению хронических заболеваний, из-за которых необходима госпитализация и в результате осложнений может наступить смерть.
Для снижения риска тяжелой болезни, госпитализации и смерти рекомендуется вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19, особенно для людей из групп риска по здоровью.
SPKC предупреждает, что высокая заболеваемость Covid-19, скорее всего, сохранится вплоть до конца весны, как и в прошлые сезоны.
Список учреждений, где можно получить оплаченную государством вакцину против гриппа, можно найти на сайте SPKC, а также обратиться в медучреждения по своему месту жительства.
SPKC сообщает, что в этом сезоне против гриппа вакциной, оплаченной государством, вакцинировались уже 114 080, а против Covid-19 - 33 465 человек.
Национальная служба здравоохранения напоминает, что во время эпидемии гриппа из средств госбюджета оплачиваются домашние визиты семейных врачей к больным гриппом, если зарегистрированный пациент проживает на территории основной деятельности врача. Эти пациенты должны платить за визит только установленный в стране взнос пациента - 2,85 евро.
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