В этом году от гриппа умерли пять человек; больше всего болеют в Вентспилсе

В ЕС/ЕЭЗ средняя доля положительных тестов на грипп составила 22%, тогда как неделей ранее она составляла 26%.

Между тем, в Латвии наблюдается небольшое снижение числа случаев Covid-19 - лабораторно подтверждено 96 случаев Covid-19, тогда как неделей ранее их было 112. Всего проведено 727 лабораторных тестов на наличие вируса SARS-cov-2. Сократилось и число стационарных пациентов Covid-19 - со 118 до 84.

На прошлой неделе в стационарах с тяжелым течением заболевания лечились два пациента, тогда как неделей ранее - 10. Всего зарегистрировано девять смертей пациентов с Covid-19 в возрастной группе от 60 лет, по крайней мере в пяти случаях Covid-19 был основным диагнозом.

SPKC отмечает, что заболевание Covid-19 и гриппом часто приводит к существенному обострению хронических заболеваний, из-за которых необходима госпитализация и в результате осложнений может наступить смерть.

Для снижения риска тяжелой болезни, госпитализации и смерти рекомендуется вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19, особенно для людей из групп риска по здоровью.

SPKC предупреждает, что высокая заболеваемость Covid-19, скорее всего, сохранится вплоть до конца весны, как и в прошлые сезоны.

Список учреждений, где можно получить оплаченную государством вакцину против гриппа, можно найти на сайте SPKC, а также обратиться в медучреждения по своему месту жительства.

SPKC сообщает, что в этом сезоне против гриппа вакциной, оплаченной государством, вакцинировались уже 114 080, а против Covid-19 - 33 465 человек.

Национальная служба здравоохранения напоминает, что во время эпидемии гриппа из средств госбюджета оплачиваются домашние визиты семейных врачей к больным гриппом, если зарегистрированный пациент проживает на территории основной деятельности врача. Эти пациенты должны платить за визит только установленный в стране взнос пациента - 2,85 евро.

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