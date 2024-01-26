Веские причины, почему "сухой месяц" позволит вам чувствовать себя лучше!

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Причины, которые могут мотивировать и побудить к воздержанию от алкоголя:

Здоровый сон и больше энергии

В обществе бытует миф о том, что ежевечерний бокал вина помогает "бороться" с бессонницей, но на самом деле это больше отговорка. "Да, возможно, человек быстрее заснет, но употребление алкоголя определенно негативно сказывается на качестве сна. Алкоголь мешает нам погрузиться в глубокий сон, который так необходим, чтобы отпустить повседневные стрессы, позволить организму восстановиться ночью и почувствовать себя энергичным на следующее утро", - говорит фармацевт Залите. Воздерживаясь от алкоголя хотя бы в течение месяца, вы вскоре почувствуете, как улучшается качество вашего сна. По утрам вы будете чувствовать себя бодрее и пребывать в хорошем настроении!

Более здоровая кожа

Употребление алкоголя обычно вызывает у большинства людей обезвоживание, которое также делает нашу кожу сухой. Алкоголь - мочегонное средство, то есть он вынуждает чаще посещать туалет, поэтому его употребление повышает риск дегидратации организма. Когда организму не хватает воды, он пытается сохранить жидкость в своих резервах - ткани отекают, а кожа страдает. Недостаток воды в организме делает кожу сухой, красной и воспаленной. "Отказ от алкоголя и увеличение потребления воды благотворно скажется на состоянии гидратации организма, кожа станет здоровее и будет выглядеть более сияющей!" - подчеркивает фармацевт.

Снижение веса