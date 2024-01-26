Веские причины, почему "сухой месяц" позволит вам чувствовать себя лучше!

"Сухой январь", "сухое начало года", "месяц воздержания", "алкогольный детокс" - так по-разному мы называем время, когда решаем строго воздержаться от алкоголя. Почему люди на это решаются и какова польза?
Вместо статистики:
За последние пять лет наметилась тревожная тенденция - значительно сократилось число людей, ограничивающих ежедневное потребление алкоголя. Если в 2019 году почти половина населения - 48% - контролировала и ограничивала потребление алкоголя, то сегодня - только 40%, а это значит, что количество людей, регулярно превышающих допустимые нормы потребления алкоголя, увеличилось на 8%, свидетельствуют данные восьмого ежегодного исследования "Индекс здоровья", проведенного компанией Mana aptieka & Apotheka.
Цифры заставляют задуматься, и если мы знаем, что употребление алкоголя вредит нашему здоровью, то стоит задуматься об этом вызове - месяце без алкоголя!
Что является ключом к успеху, если вы хотите мотивировать себя не употреблять алкоголь в течение целого месяца? Как объясняет Лайла Залите, сертифицированный фармацевт Apotheka, прежде всего важно определить и понять свою собственную мотивацию для того, чтобы взять на себя обязательства по проведению этого "сухого месяца", или воздержания от алкоголя. "Знание своей мотивации поможет уделять больше внимания триггерам, или моментам, когда вам захочется употребить алкоголь. Осознание своей личной причины воздержания поможет сказать "нет" и придерживаться этого времени без алкоголя", - советует фармацевт Лайла Залите.
Причины, которые могут мотивировать и побудить к воздержанию от алкоголя:
Здоровый сон и больше энергии
В обществе бытует миф о том, что ежевечерний бокал вина помогает "бороться" с бессонницей, но на самом деле это больше отговорка. "Да, возможно, человек быстрее заснет, но употребление алкоголя определенно негативно сказывается на качестве сна. Алкоголь мешает нам погрузиться в глубокий сон, который так необходим, чтобы отпустить повседневные стрессы, позволить организму восстановиться ночью и почувствовать себя энергичным на следующее утро", - говорит фармацевт Залите. Воздерживаясь от алкоголя хотя бы в течение месяца, вы вскоре почувствуете, как улучшается качество вашего сна. По утрам вы будете чувствовать себя бодрее и пребывать в хорошем настроении!
Более здоровая кожа
Употребление алкоголя обычно вызывает у большинства людей обезвоживание, которое также делает нашу кожу сухой. Алкоголь - мочегонное средство, то есть он вынуждает чаще посещать туалет, поэтому его употребление повышает риск дегидратации организма. Когда организму не хватает воды, он пытается сохранить жидкость в своих резервах - ткани отекают, а кожа страдает. Недостаток воды в организме делает кожу сухой, красной и воспаленной. "Отказ от алкоголя и увеличение потребления воды благотворно скажется на состоянии гидратации организма, кожа станет здоровее и будет выглядеть более сияющей!" - подчеркивает фармацевт.
Снижение веса
В одном алкогольном напитке обычно содержится от 150 до 200 калорий. Более того, когда мы употребляем много алкоголя, мы бессознательно склонны съедать больше. "Ограничение потребления алкоголя, скорее всего, поможет также предотвратить переедание и появление лишнего веса", - комментирует фармацевт. Алкоголь также содержит много пустых калорий и сахара, поэтому частое употребление коктейлей, вин, подслащенных шипучих напитков может увеличить шанс набрать вес, даже не заметив этого. А что еще? Да, целлюлит тоже любит сахар!
Укрепление иммунной системы
Алкоголь подавляет иммунную систему, что может сделать вас уязвимым перед патогенными микроорганизмами, вызывающими простуду или грипп. Регулярное употребление алкоголя также может вызвать различные воспалительные процессы в организме. "Это означает, что если вы перестанете употреблять алкоголь, вам будет легче бороться с сезонными заболеваниями", - отмечает фармацевт.
Меньше стресса
На следующий день после употребления алкоголя вы можете чувствовать не только физическую усталость, но и тревогу, стресс, что связано с похмельем. Если вы воздержитесь от алкоголя в течение месяца, у вас не будет похмелья, а значит, не будет и тревоги, что означает более спокойный сон по ночам и менее напряженное утро.
Меньше головных болей
Еще одно преимущество "сухого месяца" - меньше головных болей, обычно вызванных обезвоживанием, которое происходит, когда мы пьем слишком много алкоголя. Головная боль - это также классический симптом похмелья, о котором вам больше не придется беспокоиться.
Снижение уровня холестерина
Чрезмерное употребление алкоголя может значительно повысить уровень холестерина. Это негативно сказывается на кровяном давлении, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Помните, что регулярные колебания артериального давления наносят существенный вред здоровью сердечно-сосудистой системы. Сокращение или отказ от употребления алкоголя со временем приведет к снижению уровня холестерина в крови и нормализации артериального давления.
Здоровье печени
Алкоголь "лишает" печень витамина А, антиоксиданта, необходимого для обновления и замены клеток. Алкоголь также нейтрализует другие витамины в организме, необходимые для хорошего самочувствия. Прекращение употребления алкоголя может улучшить ваше физическое и психическое здоровье и самочувствие.
Сексуальная жизнь
Чрезмерное количество алкоголя мешает мужчине достичь и сохранить эрекцию, уменьшает влажность влагалища женщины и подавляет либидо у обоих полов. Уровень тестостерона может упасть до минимума. "Чем больше алкоголя вы пьете, тем больше вероятность того, что ваша сексуальная функция будет нарушена, - говорит фармацевт. - Поэтому отказ от алкоголя также может улучшить сексуальную жизнь".
Сэкономленные деньги!
Когда вы перестанете заходить в алкогольный отдел в магазинах, в конце месяца вы заметно почувствуете, что сэкономили деньги. Алкоголь стоит недешево, поэтому у вас есть шанс накопить на покупку того, что вы давно хотели. Кроме того, это может стать стимулом для "сухого месяца".
Еще несколько советов, если хотите продержаться месяц без алкоголя:
- Изучите ассортимент безалкогольных напитков и рецепты безалкогольных коктейлей;
- Избегайте соблазна. Если вы приглашены на вечеринку, принесите свои безалкогольные напитки;
- Создайте группу поддержки. Сообщите друзьям и близким о своих намерениях;
- Не сдавайтесь! Если оступитесь, не чувствуйте себя виноватым. Просто начните заново на следующий день!
"Даже если вы не исключите алкоголь из своей повседневной жизни полностью, это время, когда вы попробуете воздерживаться от него в течение месяца, определенно заставит вас выглядеть и чувствовать себя здоровее, чем когда вы регулярно употребляли алкоголь. Вы обязательно сделаете выводы и, возможно, примете новые решения", - призывает фармацевт.
Пусть цель превратится в привычку!
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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