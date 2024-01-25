Сигулда хочет сменить руководителя

Решение об ее отстранении от должности планируется принять на заседании думы в четверг, 25 января.

"Предательство, неудовлетворенные амбиции, политические интриги и борьба за кресло мэра", - так охарактеризовала происходящее в Facebook сама Саусиня.

Она также заявила, что идет всего лишь борьба за кресло, которое хочет занять один из ее заместителей - Линард Кумскис или Кристапс Заляйс, представляющие тот же список, что и Саусиня.

Однако в разговоре с депутатами эта версия не подтвердилась. По их словам, разногласия не связаны с большой политикой и тем, что Национальное объединение сейчас находится в оппозиции в Сейме. Это также не связано с отношениями между партиями. Волна недовольства начала распространяться в центр с присоединенных территорий - Кримулдского, Инчукалнского и Малпилсского краев, где жизнь не стала лучше.

Однако беспокойство депутатов связано главным образом с тем, что к середине января все еще нет ясности по бюджету на текущий год, в подготовке которого не участвуют даже заместители мэра.

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