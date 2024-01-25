Пожар на ферме в Скривери: пострадал человек и погибло одно животное

Утром в среду поступил звонок в Скривери, где в хозпостройке вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что часть здания уже горит открытым пламенем, а ее крыша провалилась.

До приезда пожарных из здания было эвакуировано 20 голов скота. В результате пожара пострадал один человек, сгорел трактор, а также погибло одно животное. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Днем в среду спасатели выехали на улицу Ганибу в Елгаве, где в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома образовался дым. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горят вещи.

С помощью спасательных масок из квартиры были спасены и переданы медикам два человека.

Сегодня утром в VUGD поступил звонок с улицы Павасара гатве из Риге, где в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома загорелась газовая плита. Пожарные спасли из квартиры человека.

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