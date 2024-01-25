Театр им. Михаила Чехова объявляет набор в студию. Ждут детей от 7 до 12 лет

Регулярно получая вопросы о возможности посещать детско-юношескую театральную студию, Театр Чехова в этом году принял решение возобновить программу, которая даст возможность узнать и освоить важнейшие элементы исполнительского искусства, не только приобретя базовые навыки возможной будущей профессии, но и развив в себе умения и уверенность, которые пригодятся в повседневном общении и взаимодействии.

Фото: Пресс-фото

Программа обучения предусматривает несколько дисциплин: актерское мастерство, сценическая речь, вокал, сценическое движение.

Для каждой дисциплины отведено минимум два академических часа в неделю.

Занятия будут проходить в помещении Музея театра имени Эдуарда Смильгиса при ЛАК (ул. Э. Смильгиса, 37, Рига) каждую субботу, со 2 марта по 25 мая 2024 года (с 10:00 до 16:00).

Фото: Пресс-фото

Весенний курс 2024 года ориентирован на детей от 7 до 12 лет.