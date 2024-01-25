Театр им. Михаила Чехова объявляет набор в студию. Ждут детей от 7 до 12 лет

Студия Театра Михаила Чехова возобновила свою работу и приглашает на занятия детей в возрасте от 7 до 12 лет. Театральная студия для детей и молодежи была открыта при Театре Чехова в 2018 году (на тот момент – под названием "Вызов") и проработала два года, но из-за пандемии ее активную деятельность пришлось прервать.
Регулярно получая вопросы о возможности посещать детско-юношескую театральную студию, Театр Чехова в этом году принял решение возобновить программу, которая даст возможность узнать и освоить важнейшие элементы исполнительского искусства, не только приобретя базовые навыки возможной будущей профессии, но и развив в себе умения и уверенность, которые пригодятся в повседневном общении и взаимодействии.
Программа обучения предусматривает несколько дисциплин: актерское мастерство, сценическая речь, вокал, сценическое движение.
Для каждой дисциплины отведено минимум два академических часа в неделю.
Занятия будут проходить в помещении Музея театра имени Эдуарда Смильгиса при ЛАК (ул. Э. Смильгиса, 37, Рига) каждую субботу, со 2 марта по 25 мая 2024 года (с 10:00 до 16:00).
Весенний курс 2024 года ориентирован на детей от 7 до 12 лет.
Плата составляет 180 евро в месяц, в стоимость входит горячий обед в дни занятий. Уроки актерского мастерства будет вести режиссер, актер Театра Чехова Вадим Гроссман, сценическую речь будет преподавать актриса, ведущая Латвийского радио 4 Наталья Щеглова. Занятия по сценическому движению будут проводить Лиза Мания, представительница Латвийской федерации спортивного танца, многократная чемпионка Латвии по спортивным танцам, победительница шоу "Танцы со звездами’2022" на канале TV3, и Артур Скутельский, педагог классического танца, хореограф, тренер по сценическому движению в Театре Чехова. Занятия по вокалу будет вести преподавательница Латвийской музыкальной академии имени Язепса Витолса, джазовая певица, композитор и педагог Эвилена Протекторе.
Отбор в студию пройдет с 8 по 24 февраля. Претендент должен подготовить одно стихотворение или басню, а также суметь рассказать о себе и о цели, ради которой он хочет поступить в театральную студию. Для того, чтобы п одать заявку на отбор можно до 05.02.2024., позвонив по телефону: +371 25 44 79 73, - или отправив электронное письмо по адресу: studija@mct.lv.
Количество мест ограничено, поэтому просим родителей своевременно подавать заявки на участие детей в отборе. Летом Театр Чехова планирует объявить набор в студию для двух возрастных групп: от 7 до 12 и от 13 до 17 лет. Занятия для обеих групп предполагается начать в сентябре 2024 года.
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