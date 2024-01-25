Плотникова о Паулсе, театре, музыке и новой роли: "Я не чувствую себя певицей"

Вероника Плотникова попала в Рижский русский театр им. М. Чехова, будучи еще школьницей: "Театр - это единственное мое место работы. То есть все это время я работаю только в театре". Театральную судьбу актрисы определил маэстро Раймонд Паулс и мюзикл "Сестра Керри".

"Всегда, когда именно с ним работаешь, это для меня чуть больше, чем театр, потому что музыка для меня - чуть больше, чем театр", - объясняет Вероника, добавляя, что для нее соединение музыки и театра - это идеальное сочетание.

И хотя музыка и пение играют для актрисы большую роль, она признается, почему у нее не было мысли развивать музыкальную карьеру:

"Мысли продолжить карьеру как певица точно не было, потому что это совершенно другое. Я не чувствую себя певицей.

Певица - это тот человек, который поет и ищет всю жизнь свой репертуар и свой голос, а мне нравится петь разными голосами, разными персонажами и для каждого персонажа найти какое-то свое звучание".