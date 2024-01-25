Плотникова о Паулсе, театре, музыке и новой роли: "Я не чувствую себя певицей"

3 февраля в Рижском русском театре им. М. Чехова состоится премьера спектакля "SKATUVE в огне" по пьесе на основе реальных исторических событий 1937 и 1938 годов, когда в СССР проводили так называемые "национальные операции". Одной из жертв этих безжалостных событий стала признанная в Европе актриса театра и немого кино Мария Лейко. В спектакле актриса Вероника Плотникова играет ее альтер эго.
Вероника Плотникова попала в Рижский русский театр им. М. Чехова, будучи еще школьницей: "Театр - это единственное мое место работы. То есть все это время я работаю только в театре". Театральную судьбу актрисы определил маэстро Раймонд Паулс и мюзикл "Сестра Керри".
"Всегда, когда именно с ним работаешь, это для меня чуть больше, чем театр, потому что музыка для меня - чуть больше, чем театр", - объясняет Вероника, добавляя, что для нее соединение музыки и театра - это идеальное сочетание.
И хотя музыка и пение играют для актрисы большую роль, она признается, почему у нее не было мысли развивать музыкальную карьеру:
"Мысли продолжить карьеру как певица точно не было, потому что это совершенно другое. Я не чувствую себя певицей.
Певица - это тот человек, который поет и ищет всю жизнь свой репертуар и свой голос, а мне нравится петь разными голосами, разными персонажами и для каждого персонажа найти какое-то свое звучание".
Что касается участия в спектакле "SKATUVE в огне", ставшем второй частью диптиха режиссера Лауры Грозы (первая - "В бальных туфельках по сибирским снегам"), то в нем Вероника Плотникова играет роль необычного персонажа - Сюрреалистку:
"Это не реальный человек, хотя иногда и реальный тоже. Там все сложно в этом смысле. Мы с моей коллегой Яной Хербсте играем альтер эго Марии Лейко. Это соединение реальности с нереальностью...
Мы как бы внутренняя часть Марии, то, что, возможно, она думает, но не говорит, а мы можем сказать".
"Главное - не стать зверем. Нужно стараться по крайней мере придерживаться каких-то, ну, не знаю, библейских истин", - считает Вероника Плотникова.
Дата премьеры спектакля "SKATUVE в огне" - 3 февраля - выбрана не случайно: это годовщина уничтожения театральной труппы SKATUVE. 3 февраля 1938 года ее участники были расстреляны на полигоне Бутово.
Актерский ансамбль в этом спектакле: Екатерина Фролова, Вероника Плотникова, Шамиль Хаматов, Яков Рафальсон, Александр Маликов, Анатолий Фечин, Константин Никулин и другие, в том числе и приглашенные артисты: Инесе Кучинска (которая сыграет Марию Лейко), Мартиньш Вилсонс и Ивар Калниньш.
В творческую команду спектакля под руководством Лауры Грозы входят: Артурс Дицис (драматург), MAREUNROL'S (костюмы и сценография), Рудолфс Данкфелдс и Микелис Путниньш (авторы оригинальной музыки), -8 (видеохудожник) и Айнарс Пастарс (художник по свету).
Спектакль рекомендуется зрителям старше 16 лет, билеты можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv или в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие показы: 03.02, 04.02, 13.02, 28.02, 20.03, 21.03, 22.03.
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