Участников группы "Би-2" задержали в Таиланде

"Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2". Они будут должны заплатить штраф, размер которого определит суд", - приводятся слова представителя полиции.

В свою очередь РИА "Новости" со ссылкой на источник, сообщают, что артисты провели ночь в камере.

"Подъем" сообщает, что группе грозит депортация из Таиланда за проведение концерта без рабочей визы. Суд, вероятно, состоится 26 января, также он определит размер штрафа. Всего были в связи с делом были задержаны 7 человек.

"Медуза" со ссылкой на РБК сообщает, что артисты выступили 22 января в Паттайе и 24 января в Пхукете. В пресс-службе группы изданию сообщили, что "ничего не знают" об аресте.

Ранее в Таиланде отменили концерты комика Руслана Белого и юмориста Максима Галкина.

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