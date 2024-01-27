В своей программе "БиКоз" на YouTube журналист, музыкальный критик и теле- и радиоведущий Михаил Козырев рассказал, как в Беларуси расправляются с протестными музыкантами.
В начале января в Беларуси силовики задержали солиста и еще двух участников популярной белорусской группы Nizkiz. Во время задержания артистам даже не объяснили причину.
Nizkiz была основана в 2008 году в Могилеве. Группа часто выступала на крупных музыкальных фестивалях. Клип на песню "Правілы", снятый во время одного из маршей, считается одним из символов белорусского протеста 2020 года. Гитарист коллектива переехал из Беларуси в Польшу, а остальные участники жили в родном Могилеве, периодически выезжая на гастроли в Европу. Но в начале января 2024 года были арестованы солист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин.
Пока им вменяют в вину распространение пропагандистских материалов. После задержания музыканты записали видео с признанием.
Козырев также рассказал, что стало с волынщиками, которые во время демонстраций в Беларуси исполняли песню Виктора Цоя "Перемен", ставшую гимном протестов. Лидеры группы Надежда и Владимир Калач были задержаны через год после этого марша. Задержание произошло на даче под Минском, где Надежда отмечала день рождения. Вместе с ними задержали еще 14 человек.
"Супругам предъявили обвинение в организации, финансировании и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор - 2 года колонии общего режима", - рассказывает Козырев. После отбытия срока пара переехала в Германию.
Михаил Козырев отмечает, что власти в Беларуси даже спустя годы не забыли тех, кто принимал участие в протестах, и проводят аресты. К примеру, участники коллектива Tor Band, выпустившего один из главных гимнов этого времени "Мы - не народец", были задержаны у себя дома в октябре 2022 года. После того как их песни были признаны экстремистскими, как и сама группа, их приговорили к 7 с половиной, 8 и 9 годам колонии строгого режима.
И хотя Александр Лукашенко недавно в своей речи сказал: "Мы никого душить за творчество не будем", - происходит обратное. Большинство музыкантов, поддержавших протесты, уехали в Польшу или страны Балтии.
Публицист и рок-журналист Артемий Троицкий заметил, что репрессивные меры в Беларуси являются тестом для режима Путина в РФ. Позднее самые успешные вводятся и на территории России: "Вся музыкальная сцена и все публичные выступления там находятся под полным контролем".
Караются даже лайки и публикации в соцсетях. Везде осуществляется контроль. "Единственная форма существования живой музыки в Республике Беларусь - это хорошо законспирированные квартирники", - заметил Троицкий.
Видео: Как в Беларуси расправились с протестными музыкантами. Что ждет российских артистов?
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