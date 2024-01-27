Как в Беларуси расправляются с протестными музыкантами

"Супругам предъявили обвинение в организации, финансировании и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор - 2 года колонии общего режима", - рассказывает Козырев. После отбытия срока пара переехала в Германию.

Михаил Козырев отмечает, что власти в Беларуси даже спустя годы не забыли тех, кто принимал участие в протестах, и проводят аресты. К примеру, участники коллектива Tor Band, выпустившего один из главных гимнов этого времени "Мы - не народец", были задержаны у себя дома в октябре 2022 года. После того как их песни были признаны экстремистскими, как и сама группа, их приговорили к 7 с половиной, 8 и 9 годам колонии строгого режима.

И хотя Александр Лукашенко недавно в своей речи сказал: "Мы никого душить за творчество не будем", - происходит обратное. Большинство музыкантов, поддержавших протесты, уехали в Польшу или страны Балтии.

Публицист и рок-журналист Артемий Троицкий заметил, что репрессивные меры в Беларуси являются тестом для режима Путина в РФ. Позднее самые успешные вводятся и на территории России: "Вся музыкальная сцена и все публичные выступления там находятся под полным контролем".

Караются даже лайки и публикации в соцсетях. Везде осуществляется контроль. "Единственная форма существования живой музыки в Республике Беларусь - это хорошо законспирированные квартирники", - заметил Троицкий.

Видео: Как в Беларуси расправились с протестными музыкантами. Что ждет российских артистов?

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!