Председателя Сигулдской краевой думы Лигу Саусиню отстранили от должности

Как сообщалось, 14 из 19 депутатов Сигулдской думы подписали заявление с требованием отставки Саусини, в том числе семь из 12 депутатов, представляющих список объединения партий, от которого она баллотировалась в думу - Нацобъединения, Латвийского объединения регионов (ЛОР) и Латвийской зеленой партии (ЛЗП).

Причиной требования депутатов стало недовольство действиями председателя по организации работы самоуправления и стилем ее руководства, который не способствует сотрудничеству. Авторы запроса заявили, что Саусиня ставит личные амбиции выше обязанности работать на благо общества и не способна обеспечить открытость и прозрачность в работе думы и городской администрации в связи с разработкой и выполнением бюджета. Это может создать не только значительные финансовые, но и репутационные риски для Сигулдской думы сейчас и в будущем.

Саусиня была избрана председателем Сигулдской краевой думы осенью 2022 года, когда прежний председатель Угис Митревицс был избран в Сейм.

На муниципальных выборах Саусиня была избрана по списку Нацобъединения/ЛОР/ЛЗП и на момент избрания состояла в ЛОР, но вышла из партии и на пост председателя думы была избрана как беспартийная.

Саусиня является депутатом Сигулдской краевой думы с 2009 года, а с 2013 года занимала должность заместителя председателя.

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