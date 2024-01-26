Кто несет ответственность за крушение Ил-76 и что будет с обменами пленных? Главные вопросы о катастрофе

Зенитная ракета летит не по баллистической траектории или траектории крылатой ракеты. Она направляется вверх и разгоняется до самого момента столкновения с объектом в воздухе.

При этом само назначение зенитной ракеты предполагает, что она должна уметь маневрировать с большими перегрузками, чем ее цели — будь то баллистическая ракета, крылатая или самолет. Скорость ее полета, как правило выше, чем у потенциальных целей.

Из этого можно сделать вывод, что просчитать траекторию полета такой направляющейся к самолету ракеты очень трудно. Соответственно, и сбить ее.

Аналогичная ситуация разворачивается обычно с другой стороны, когда Россия бомбит Украину зенитными ракетами С-300. Особенно часто прилеты С-300 испытывает на себе Харьков — всего несколько дней назад в результате массированного обстрела там погибли восемь человек, в том числе ребенок.

Были ли на борту пленные?

Информация о том, что на борту были украинские граждане, исходила исключительно от России. Москва утверждала, что Ил-76 перевозил 65 пленных, которых должны были обменять тем же вечером на границе Белгородской и Сумской областей.