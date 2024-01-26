Он мог предписать Израилю прекратить его наземное наступление и воздушные удары против Газы, которые были спровоцированы нападением ХАМАС 7 октября.

Это, впрочем, не означает, что Израиль непременно выполнит требования суда.

7 октября боевики ХАМАС и других более мелких группировок проникли на юг Израиля, убив 1300 человек, в основном мирных жителей, и захватив около 240 заложников.

Разрушительное наступление Израиля на Газу, последовавшее за этим, с тех пор унесло жизни более 25 тысяч жителей анклава, среди которых много женщин и детей. Это данные министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС.

Анализ: Израилю предписали изменить подход к войне

Сказанное судьей означает, что юристы ЮАР победили, а израильтяне проиграли.

Она не сказала: «Вы должны прекратить огонь», потому что, согласно международному гуманитарному праву, при существующих обстоятельствах и в рамках права война является законной, а Израиль подвергся нападению.

Но она сказала, что методы ведения войны Израилем действительно должны радикально измениться.

Израиль постоянно заявлял, что соблюдает законы войны. Замечания судьи указывают на то, что суд с этим не согласен.

Я думаю, что израильтяне будут возмущены этим решением, а южноафриканцы обрадуются, что дело, которое они выдвинули, суд не отклонил, и теперь оно продолжит развиваться.

Что говорят истец и ответчик