Видео ⟩ Сгнило 40 тонн капусты: ангар, построенный на деньги ЕС, не выполняет своих функций

Использование муниципального ангара, построенного при софинансировании европейских фондов для производителя овощей в Прейли, привело к убыткам примерно в 16 тысяч евро, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
В здании сломалась система вентиляции воздуха, из-за чего сгнило 40 тонн капусты, а также тыквы и лук-порей. Бизнесмен Эдгар Гаркалнс говорит, что сработал предохранитель, после чего отключились и охладитель, и вентиляция. Гаркалнс рассматривает возможность подать в суд на самоуправление, поскольку оно не решило проблему вовремя.
Исполнительный директор самоуправления Айгар Зимелис считает, что за процессы в помещении должен отвечать сам предприниматель. Насколько ему известно, "то, что в тот момент не работало", не могло стать причиной таких потерь. Исполнительный директор также задается вопросом, можно ли хранить картофель и капусту в одном помещении.
Прейльский край не будет строить пустые ангары, если нет особой заинтересованности, подчеркивает Зимелис.
Муниципалитет признает, что построенные ангары непригодны для производства и строить их без планирования коммуникационных сетей было неправильно, сообщается в программе.
Между тем, в Ливанском крае, где строительство ангаров привлекло внимание Европейской прокуратуры, ответственные лица утверждают, что недостатки предыдущих программ устранены. При подготовке к подаче заявок на новые программы старые ошибки больше не будут допущены.
В новой программе правила более четкие, говорит председатель Ливанской думы Андрис Вайводс, добавляя, что если ты что-то строишь, то должен знать, будет ли такое здание востребовано.
Как сообщалось, в октябре прошлого года в Прейльском крае завершилось строительство двух промышленных зон.
11 октября завершился проект "Улучшение деловой среды и содействие привлечению инвестиций в Прейльском крае" сдачей в эксплуатацию складского здания объекта и строительством прилегающей к нему территории на территории, прилегающей к улице Риетуму. Общая стоимость строительства составляет 1 124 248 евро, в том числе 1 027 879 евро из фондов ЕС.
Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)
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