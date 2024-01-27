Видео ⟩ Сгнило 40 тонн капусты: ангар, построенный на деньги ЕС, не выполняет своих функций

В здании сломалась система вентиляции воздуха, из-за чего сгнило 40 тонн капусты, а также тыквы и лук-порей. Бизнесмен Эдгар Гаркалнс говорит, что сработал предохранитель, после чего отключились и охладитель, и вентиляция. Гаркалнс рассматривает возможность подать в суд на самоуправление, поскольку оно не решило проблему вовремя.

Исполнительный директор самоуправления Айгар Зимелис считает, что за процессы в помещении должен отвечать сам предприниматель. Насколько ему известно, "то, что в тот момент не работало", не могло стать причиной таких потерь. Исполнительный директор также задается вопросом, можно ли хранить картофель и капусту в одном помещении.

Прейльский край не будет строить пустые ангары, если нет особой заинтересованности, подчеркивает Зимелис.

Муниципалитет признает, что построенные ангары непригодны для производства и строить их без планирования коммуникационных сетей было неправильно, сообщается в программе.