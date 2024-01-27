Видео ⟩ Дом реновирован, но счета огромные. Жители подозревают, что работа недоделана

Если обычно в отопительный сезон вы собираетесь расстаться примерно с 40-50 евро, то на этот раз подсчитано, что елгавчанка должна заплатить более 90 евро.

В графе о показателях аллокаторов в счете был пробел, хотя там должны быть указаны коэффициенты за потребленную тепловую энергию.

Это показалось подозрительным, так как полтора года назад в квартирах побывали специалисты фирмы DAKC, которые заменили старые аллокаторы на новые.

Елгавчане поняли, что, скорее всего, акт приемки-передачи аллокаторов куда-то пропал и данные о новых аллокаторах не учтены. Жительница Мария попросила домоуправов произвести перерасчет за последние пару месяцев, но получила ответ, что это невозможно.

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