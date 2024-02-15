Даже спустя 30 лет после того, как Латвия стала независимым государством, Латвийская православная церковь (ЛПЦ) оставалась в "лоне" Русской православной церкви (РПЦ). Московский патриархат поддержал Кремль в полномасштабной войне в Украине, что подтолкнуло власти Латвии к принятию решительных мер по отмеживанию Латвийской православной церкви от Москвы. Почему сложилась такая ситуация и какой сейчас статус у ЛПЦ, разбирался TVNET+.

Латвийская православная церковь оказалась в двойственном положении.

С одной стороны, государство издало закон, который гласит, что Латвийская церковь получает независимость от РПЦ, с другой - правительство может влиять только на административное устройство церкви, но не на канонический статус, а автокефалия - это каноническое понятие, которое зависит от решения других церквей.

Позицию ЛПЦ емко выразил богослов Андрей Кураев: "Вот такая выжидательная политика: либо шах умрет, либо ишак сдохнет".

Латвийский профессор Валдис Тераудкалнс, в свою очередь, рассказал, что осенью прошлого года делегация ЛПЦ посетила Москву и привезла оттуда освященное масло, необходимое для богослужебных целей, а, по его данным, в публичном пространстве прозвучала информация о молитвах за патриарха РПЦ Кирилла на церковных службах.