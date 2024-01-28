Видео ⟩ В волнующей обстановке новые граждане Латвии дают торжественное обещание

Люди, получившие право на гражданство, на торжественной церемонии дают обещание верности Латвийской Республике, обязуются быть лояльными Латвии и добросовестно выполнять Конституцию и законы Латвийской Республики, обещают отстаивать независимость Латвии, укреплять латышский язык как единственный государственный.

После церемонии эти люди ждут решения Кабинета министров об их приеме в гражданство Латвии, после чего они смогут оформить латвийский паспорт.

Один из будущих граждан Евгений после церемонии признался, что испытывает волнение. Гражданство Латвии он решил получить, так как родился в Латвии и "надо это сделать".

Данные свидетельствуют, что Управление по делам гражданства и миграции в 2019 году получило более 1000 заявлений на процедуру натурализации. Гораздо меньше во времена пандемии, когда интерес к ней составлял около 500-600 человек в год, но желание получить документ, удостоверяющий личность гражданина Латвии, вновь возросло в 2022 и 2023 годах, превысив 1000 заявок.

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