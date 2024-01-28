Фестиваль LAMPA открыл прием заявок на мероприятия на Региональной сцене

Организаторы Фестиваля общения LAMPA приглашают зарегистрировать свое мероприятие на фестивале, чтобы в максимально удобном для себя формате актуализировать важные вопросы и темы. В этом году представительство British Council в Латвии на конкурсной основе также предлагает возможность бесплатного участия на Региональной сцене, организуя часовое или полуторачасовое мероприятие, тем организациям и активным жителям, чьи мероприятия посвящены событиям и проблемам.

"Одной из целей British Council является содействие открытому диалогу между различными сообществами и институциями, укреплению сотрудничества и взаимопонимания, - рассказывает Зане Матесовича, руководитель British Council в Латвии. - Я убедилась, насколько велика польза, когда люди из разных социальных и профессиональных сфер встречаются, разговаривают и сотрудничают, чтобы совместно решать важные для них вопросы".