Фестиваль LAMPA открыл прием заявок на мероприятия на Региональной сцене

С 15 января по 29 февраля все желающие приглашаются подать заявку на свое мероприятие на 10-м Фестивале общения LAMPA. Уже третий год при поддержке British Council в Латвии актуальные темы латвийских регионов будут освещаться на Региональной сцене. Любой желающий может принять участие в создании программы и получить право на бесплатное участие.
Организаторы Фестиваля общения LAMPA приглашают зарегистрировать свое мероприятие на фестивале, чтобы в максимально удобном для себя формате актуализировать важные вопросы и темы. В этом году представительство British Council в Латвии на конкурсной основе также предлагает возможность бесплатного участия на Региональной сцене, организуя часовое или полуторачасовое мероприятие, тем организациям и активным жителям, чьи мероприятия посвящены событиям и проблемам.
"Одной из целей British Council является содействие открытому диалогу между различными сообществами и институциями, укреплению сотрудничества и взаимопонимания, - рассказывает Зане Матесовича, руководитель British Council в Латвии. - Я убедилась, насколько велика польза, когда люди из разных социальных и профессиональных сфер встречаются, разговаривают и сотрудничают, чтобы совместно решать важные для них вопросы".
Матесовича сообщил, что посольство будет поддерживать программу Региональной сцены фестиваля Lampa, где возможны такие встречи и беседы, уже третий год. "Приглашаю всех, кто хочет обратить внимание на актуальные и социально важные темы в регионах, принять участие в создании программы Региональной сцены, подав заявку на свое мероприятие", - сказала она.
Подробную информацию о подаче заявки и ходе фестиваля можно узнать по ссылке, а чтобы получить ответы на актуальные вопросы об участии в фестивале, можно присоединиться к вебинару "Организация мероприятий на LAMPА 2024: все, что тебе нужно знать", который пройдет 1 февраля в 16:30 на странице LAMPA в Facebook.
Количество проводимых на фестивале LAMPA мероприятий ограничено, поэтому организаторы фестиваля приглашают к сотрудничеству с другими потенциальными организаторами мероприятий и единомышленниками, подав совместно созданную заявку на мероприятие.
Десятый фестиваль LAMPA 2024 соберет участников и гостей в Цесисе с 5 по 6 июля. Главная цель фестиваля - укреплять демократичную, дискуссионную и уважительную культуру общения в Латвии.
В команду фестиваля входят Фонд открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, самоуправление Цесисского края, агентство управления коммуникациями Deep White, рекламное агентство Armadillo и представительство British Council Latvija.
Фестиваль поддерживают Представительство Европейской Комиссии в Латвии, бюро Совета министров Северных стран в Латвии, Latvijas Finieris, LMT, Enefit, Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, Rīgas meži, SCHWENK Latvija, Neste Latvija, Meta, Balcia Insurance SE. Проект реализуется при финансовой поддержке Государственного фонда культурного капитала, а также при поддержке Фонда интеграции общества из средств государственного бюджета Латвии, выделенных Министерством культуры.
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