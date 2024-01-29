ФОТО ⟩ В Даугавпилсе определили лучшую песню Латвии 2023 года

16 января с помощью голосования слушателей и экспертов были определены 15 песен, которые в финале Muzikālā banka 2023 на Latvijas Radio 2 соперничали за звание лучшей песни прошлого года в Латвии в жанрах поп и рок.



В финале также участвовали группы Citi zēni и Labvēlīgais tips с песней Baļļīte, Chris Noah с Cik tālu vēl?, Антра Стафецка и Иво Грисниньш Грислис с песней Dzīparos, группа Triānas parks с Es gaidu ziemu и группа Astro’n’out с Ilgošanās zvani.



Фото: Финал Muzikālā banka 2023 в Даугавпилсском Олимпийском центре