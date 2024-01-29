ФОТО ⟩ В Даугавпилсе определили лучшую песню Латвии 2023 года

В субботу, 27 января, в Даугавпилсе прошел финал "Музыкального банка 2023" (Muzikālā banka 2023). Пальму первенства завоевал певец Донс с песней Lauzto šķēpu karaļvalsts ("Королевство сломанных копий").
16 января с помощью голосования слушателей и экспертов были определены 15 песен, которые в финале Muzikālā banka 2023 на Latvijas Radio 2 соперничали за звание лучшей песни прошлого года в Латвии в жанрах поп и рок.
В финале также участвовали группы Citi zēni и Labvēlīgais tips с песней Baļļīte, Chris Noah с Cik tālu vēl?, Антра Стафецка и Иво Грисниньш Грислис с песней Dzīparos, группа Triānas parks с Es gaidu ziemu и группа Astro’n’out с Ilgošanās zvani.
Фото: Финал Muzikālā banka 2023 в Даугавпилсском Олимпийском центре
Также за титул боролись Prāta Vētra с песней Karalienes valstis (Dame le mano), группа Kautkaili с песней Ļauj man, группа Sudden Lights с песней Mēs turpināmies, певица Айя Андреева с песней Pērkons pāries, Раум с песней Plēsīgi, Финкис и Патриша с песней Raķešu zinātne, Интарс Бусулис с песней Spēlē savā burvju flautā, группы Bez PVN и Diona с песней Šaļti и ArtifexLV, Карина Тропа и Атис Звиедрис с песней Vēlos dzīvot.
В этом году победитель из 15 финалистов был определен исключительно голосованием слушателей и зрителей во время прямой трансляции церемонии. Правда, из-за технических проблем CSC Telecom участники Muzikālā banka 2023 договорились, что самая ценная поп- и рок-песня будет определена только по результатам платного SMS-голосования.
Все финалисты Muzikālā banka 2023 получили памятные награды. Их автор - Армандс Екабсонс - разработал дизайн призов в стиле "ва-банк": с символикой радиоволн, сценического микрофона, а также золотых слитков, хранящихся в банках.
Песни грандиозного финала Muzikālā banka 2023 оценивало также независимое профессиональное жюри, в которое вошли композитор Зигмар Лиепиньш, композитор, пианист и аранжировщик Кристапс Криевкалнс, оперный певец Раймондс Браманис, дирижер Айгарс Мери, диджей, продюсер и музыкальный редактор Latvijas Radio 5 Улдис Цирулис, тромбонист и участник биг-бэнда Латвийского радио Улдис Зиединьш, певица Эльза Розентале, дирижер и певица Лаура Леонтьева, музыкальный критик и журналист Улдис Рудакс, а также музыковед и руководитель редакции культуры Латвийского телевидения Иева Розентале.
В этом году Muzikālā banka проводился в 24-й раз: в прошлом году победу одержала группа Citi zēni с песней Lieka stuka.
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