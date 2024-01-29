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Видео ⟩ В Елгаве из-за задымления эвакуирован Латвийский университет биологических наук и технологий

rus.tvnet.lv/LETA
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Латвийский университет биологических наук и технологий
Латвийский университет биологических наук и технологий Фото: Shutterstock

Из здания Латвийского университета биологических наук и технологий в Елгаве после сигнала пожарной сигнализации эвакуированы люди, сообщила агентству LETA представитель департамента коммуникации вуза Ренате Силкалне.

Университет расположен в историческим здании Елгавского дворца.

Некоторое время назад в университете сработала сигнализация и было замечено задымление. Все сотрудники, преподаватели и технический персонал были успешно эвакуированы.

В настоящее время пожарные осматривают помещения, чтобы установить причину задымления, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте.

Как сообщают очевидцы, из дымохода или вентиляционной шахты на крыше дворца вырываются языки пламени.

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