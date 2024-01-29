Видео ⟩ В Елгаве из-за задымления эвакуирован Латвийский университет биологических наук и технологий

Университет расположен в историческим здании Елгавского дворца.

Некоторое время назад в университете сработала сигнализация и было замечено задымление. Все сотрудники, преподаватели и технический персонал были успешно эвакуированы.

В настоящее время пожарные осматривают помещения, чтобы установить причину задымления, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте.

Как сообщают очевидцы, из дымохода или вентиляционной шахты на крыше дворца вырываются языки пламени.

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