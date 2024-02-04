"Мы - часть общечеловеческого прогресса, что касается как квантовых технологий, так и искусственного интеллекта", - прокомментировал заслуги Латвии в области квантовой науки в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" профессор Латвийского университета, физик и популяризатор науки Вячеслав Кащеев.
"У нас есть специфические области, где мы - игроки на мировом уровне, где мы задаем тон. Это квантовые алгоритмы, это одноэлектронные квантовые технологии", - уточнил физик.
В качестве примера Кащеев привел заслуги латвийского ученого, математика Андриса Амбайниса, который открыл несколько ключевых квантовых алгоритмов.
"Сейчас у него большая группа в нашем Латвийском университете, которая будет работать во многих проектах и европейских, и с индустрией, пытаясь найти те способы организации информации, те алгоритмы, которые могли бы решить именно полезные прикладные задачи. Самый главный вопрос этой области - в каких применениях можно достичь этого так называемого квантового превосходства, или квантового преимущества", - объяснил он.
В Латвии не строятся свои квантовые компьютеры, но латвийские ученые занимаются изучением чипов: "Мы очень, очень, очень хорошо знаем, как отдельные электроны ведут себя в чипах. Это тот класс технологий, который на неквантовом уровне, собственно говоря, поддерживает всю электронику. Если, как пример, расковырять планшет, вытащить чип, поместить его под микроскоп - там будут элементы полупроводниковые, будет видно, куда электронам положено, а куда не положено ходить. Но там этих электронов толпа просто, это управление толпой.
А нам нужна индивидуальность. Вот мы специалисты по индивидуальности, точнее, по квантовым состояниям отдельных электронов".
Вячеслав Кащеев также рассказал о научных проектах, которыми он планирует заниматься в ближайшее время.
"В этом году мы начинаем в моей группе два больших проекта. Один как раз связан с таким более практическим применением этих технологий. Метафора была бы - квантовые счеты. Если очень точно этими электронами управлять и очень точно их сосчитать, то это позволяет просто измерить количество электронов в секунду. Это электрический ток. То есть это самый точный способ измерения маленьких токов.
И есть очень практические вещи, те же самые детекторы радиации, те же самые очень чувствительные фотокамеры для астрономических наблюдений, которые нужно точнее калибровать. Это такая практическая стезя развития таких чипов. А другой - про совсем тонкие материи: это как бы перенести то, что наша наука знает о частицах света, на частицы электричества, чтобы понять, что из квантовых свойств света можно использовать в электричестве", - объяснил он.
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В эфире также прозвучало:
- 00:00 Внезапно о квантовой запутанности. В студии - физик Вячеслав Кащеев;
- 3:15 "Добровольно дорабатываю за учителем по физике". Об уроках для сына и квантовой физике в целом;
- 8:28 "Ты путеводитель". О роли учителя в современных школах и Школе юных физиков;
- 15:42 "С физикой все в наилучшем порядке". О Skola2030;
- 18:59 "Очень хорошо, что нагнали ужас". О споре учителей математики с проектом Skola2030;
- 23:21 "Кастрюля борща на плите". Физик о том, бесконечна ли Вселенная;
- 27:03 "Мы - игроки на мировом уровне, задаем там тон". О квантовых алгоритмах и роли Латвии в мире.
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