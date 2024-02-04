"У нас есть специфические области, где мы - игроки на мировом уровне, где мы задаем тон. Это квантовые алгоритмы, это одноэлектронные квантовые технологии", - уточнил физик.

В качестве примера Кащеев привел заслуги латвийского ученого, математика Андриса Амбайниса, который открыл несколько ключевых квантовых алгоритмов.

"Сейчас у него большая группа в нашем Латвийском университете, которая будет работать во многих проектах и европейских, и с индустрией, пытаясь найти те способы организации информации, те алгоритмы, которые могли бы решить именно полезные прикладные задачи. Самый главный вопрос этой области - в каких применениях можно достичь этого так называемого квантового превосходства, или квантового преимущества", - объяснил он.