Адвокат: Политика Кара-Мурзы больше нет в колонии в Омске

Судебное заседание по делу Кара-Мурзы

На 6 февраля в Замоскворецком районном суде Москвы назначено судебное заседание по делу Владимира Кара-Мурзы. На сайте Мосгорсуда уточняется, что в деле речь идет о "действиях (бездействии) должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство".

Ранее о предполагаемом этапировании Каа-Мурзы из Омской колонии сообщил его друг, правозащитник и журналист Александр Подрабинек на своей странице в Facebook. По словам Подрабинека, три дня назад он отправил письмо в ИК-6 в Омске, где содержался Кара-Мурза, но утром 29 января получил ответ, что "адресат убыл в другое учреждение".

Уголовное дело против Кара-Мурзы

В конце апреля 2022 года против Владимира Кара-Мурзы было возбуждено уголовное дело о публичном распространении так называемых фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Поводом для преследования стало выступление политика перед членами Палаты представителей американского штата Аризона. По версии следствия, Кара-Мурза распространил заведомо ложную информацию о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине.

Позднее против Кара-Мурзы были возбуждены дела о госизмене и осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в России. 17 апреля политика приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Кара-Мурза не признал вину. В октябре он был этапирован в ИК-6 в Омске. За это время его неоднократно отправляли в ШИЗО. Ему вменили в вину 14 нарушений режима, в итоге он был признан злостным нарушителем и переведен на строгие условия отбывания наказания. "Они используют эти карцеры как способ пытки", - сказала жена оппозиционера Евгения Кара-Мурза.