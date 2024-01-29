Видео ⟩ Пожар в Московском форштадте: местные жители считают, что виноват пироман

Сгорели хозяйственная постройка, авторемонтная мастерская и шесть автомобилей. Именно такое масштабное и разрушительное пожарное бедствие случилось на улице Лубанас, 22 во время выходных. Хотя возгорание началось ночью, яркий свет и пламя разбудили почти всех жителей района.

Звук взрывающегося шифера был слышен на расстоянии нескольких сотен метров. Поэтому шум привлек внимание всех жителей района. Одной из тех, кто направился в сторону звука, была Линда. Она запечатлела пожар на камеру своего мобильного телефона.

На месте пожара работали шесть пожарных машин. Местные жители считают, что произошедшее никак нельзя назвать случайностью. По их словам, в районе появился пироман, который не делает различий между своими целями.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств происшествия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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