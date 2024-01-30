Путин в феврале планирует посетить Турцию

"Да, визит организуется", - заверил в понедельник, 29 января, контролироемому Кремлем агентству "Интерфакс" советник Путина по иностранным делам Юрий Ушаков.

Время запланированного визита пока не сообщается.

Война в Украине станет одной из важнейших тем переговоров, в которых, как ожидается, примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Путин объявлен в розыск Международным уголовным судом в Гааге, и с начала полномасштабной войны диктатор редко покидал свою страну.

Нет никаких признаков того, что Турция собирается его задержать.

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