Путин в феврале планирует посетить Турцию

Российский диктатор Владимир Путин планирует в феврале посетить Турцию, и если планы реализуются, это будет первый визит Путина в страну НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.
"Да, визит организуется", - заверил в понедельник, 29 января, контролироемому Кремлем агентству "Интерфакс" советник Путина по иностранным делам Юрий Ушаков.
Время запланированного визита пока не сообщается.
Война в Украине станет одной из важнейших тем переговоров, в которых, как ожидается, примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Путин объявлен в розыск Международным уголовным судом в Гааге, и с начала полномасштабной войны диктатор редко покидал свою страну.
Нет никаких признаков того, что Турция собирается его задержать.
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