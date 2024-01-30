Видео ⟩ Даже не пытался спастись: пожар в Риге унес жизнь мужчины

Соседи вовремя заметили пожар и попытались спасти жившую в квартире пару - 30-летнюю женщины и ее сожителя. Однако, несмотря на то, что через входную дверь валил густой черный дым, двери квартиры жильцы так и не открыли. Возможно, под воздействием алкоголя и наркотиков пара не смогла адекватно действовать в кризисной ситуации.

"Они ничего не могли сказать, а он просто посылал нас на три буквы, - рассказала жительница дома. - Дым шел, мы не могли открыть двери, и вызвали пожарных". Женщина также рассказала, что из-за эвакуации на улице жильцам пришлось провести два часа.

Пожарным удалось выломать дверь квартиры и доставить двоих ее жильцов в реанимацию. Всего пострадали четыре человека. Жители горящей квартиры получили ожоги, двое соседей отравились дымом - их также госпитализировали. Представитель VUGD Захар Воробьев рассказал, что площадь пожара составила 30 квадратных метров, а дым распространился по дому и лестничной клетке.

Ранее в вышеупомянутую квартиру пожарных не вызывали, однако там часто бывала полиция и сиротский суд. Соседи рассказывают, что у женщины были изъяты несколько детей.

По сообщению полиции, получивший ожоги мужчина скончался в больнице.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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