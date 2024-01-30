Их обложки создают в Латвии, а принты носит Билли Айлиш. Cradle Of Filth вновь в Риге

Британцы Cradle Of Filth без сомнения давно зарекомендовали себя как гиганты мира тяжелой музыки.

Группа под руководством Дэни Филта, известная своим уникальным экстремальным и темным звучанием с отсылкой в миры готики и оккультизма, существует уже более 30 лет. Это одна из самых ярких метал-команд, которые до сих пор еще живы и активно гастролируют.

За годы существования Cradle of Filth сильно изменились в музыкальном плане - коллектив сильно отошел от привычного звучания блэк-метала в сторону готики и симфо-метала.

В 2021 году свет увидел новый альбом группы Existence Is Futile. Как говорят сами музыканты, это еще одно монументальное и захватывающее путешествие сквозь тьму. Альбом был записан еще в 2020 году, в разгар пандемии, в английской студии Grindstone Studios с продюсером Scott Atkins, который известен по работе с Benediction и Vader. Обложку, как и две предыдущие работы коллектива, создал латвийских художник Артур Берзиньш. Кстати, в 2020 году поп-исполнительница Билли Айлиш прибыла на церемонию вручения награды London NME Awards с принтом Берзиньша на наряде.

От альбома к альбому Cradle of Filth доказывает, что является высокопрофессиональной и делает качественную и интересную музыку, привлекая все новых и новых поклонников.

Увидеть легенду живьем при поддержке американского коллектива WEDNESDAY13 можно будет 14 февраля 2024 года.

Примечательно, что Wednesday13 будут играть песни из репертуара культовой для метал-сцены группы – Murderdolls, чьим основателем был покойный Джои Джордисон (Slipknot). Музыканты обещают, что вызовут не только ностальгию, но привнесут свежее звучание хорошо знакомым композициям.

Начало концерта в 20:00. Двери клуба открываются в 18:30.

Фото: Пресс-фото

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