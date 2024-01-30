Выборы в Европарламент: поданы первые шесть списков

Лидеры трех списков являются действующими депутатами Европарламента. Всего документы для подготовки списка кандидатов получили 15 партий или партийных объединений, сообщает ЦИК.

Списки кандидатов могут подать зарегистрированные в Латвии политические партии или их объединения, насчитывающие не менее 500 членов. Партия "Для развития Латвии" не представлена в Сейме, но имеет своего депутата в Европарламенте - Ивара Иябса, который стал лидером и нового списка.

В тройку лидеров вошли также сопредседатель партии Артис Пабрикс и побывавший в нескольких партиях Вячеслав Домбровский. Большинство остальных кандидатов в списке являются депутатами самоуправлений.

Первым номером в списке Национального объединения стал вице-президент Европарламента Роберт Зиле, а за ним следуют пять депутатов Сейма, находящихся сейчас в оппозиции - Инара Мурниеце, Рихардс Колс, Эдвин Шноре, Илзе Индриксоне и Янис Грасбергс.

Список "Согласия" возглавляет депутат Европарламента нынешнего созыва - бывший мэр Риги Нил Ушаков. Чувствуется, что при составлении списка большие надежды возлагались на избирателей Латгале - второй номер достался специалисту по связям с общественностью AS Daugavpils siltumtīkli, активистке Ольге Петкевич, четвертый - депутату Ливанской краевой думы Андрею Бондареву, девятый - учителю Илукстской средней школы Виктору Ясинявичусу.

Ушаков публично заявил, что будущее "Согласия", которое сейчас не представлено в Сейме и пережило раскол, во многом зависит от успеха на выборах в Европарламент.

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