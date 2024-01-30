Мэр Марупе за злоупотребление служебным положением оштрафован на 18 900 евро

Суд также лишил Энце права занимать должности в государственных и местных органах власти в течение двух лет и полностью удовлетворил иск потерпевшего ООО Babītes siltums о возмещении материального ущерба в размере 37 561 евро.

Постановление районного суда может быть обжаловано в суде второй инстанции.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру материалы дела Энце для уголовного преследования за злоупотребление служебным положением, которое привело к серьезным последствиям. Уголовный процесс был начат KNAB 4 ноября 2021 года.

Согласно полученным KNAB доказательствам, Энце, отозвав с должности члена правления муниципального предприятия, без законных оснований приняло решение о выплате ему компенсации за неиспользованный отпуск несмотря на то, что регулирующая деятельность членов правления нормативная база не предусматривает их право на отпуск и компенсацию за неиспользованный отпуск. В результате предприятию Бабитского самоуправления был причинен материальный ущерб в размере 37 561 евро.