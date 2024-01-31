Видео ⟩ На нескольких парковках Риги установлены знаки, которые вводят в заблуждение

Зритель программы Bez Tabu Андрис рассказал передаче, что уже несколько лет регулярно ездит по улице Эзермалас в Риге. За эти годы он заметил, что сотрудниками и студентами Государственного колледжа полиции постоянно игнорировались дорожные знаки.
"Чаще всего из машин выходят люди в форме. Полицейские должны в первую очередь соблюдать правила", - добавляет Андрис.
На стороне улицы, противоположной комплексу Государственной полиции, где также расположено учебное заведение, создана большая парковка на несколько десятков автомобилей. В обоих концах зоны парковки установлены дорожные знаки, но они вводят в заблуждение, поскольку в правилах дорожного движения таких знаков нет.
Выясняя, почему в Риге установлены именно такие дорожные знаки, программа Bez Tabu обнаружила, что такие же знаки установлены даже перед зданием Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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