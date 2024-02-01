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Александр Филиппенко о жизни в Литве: "Все мне нравится в Вильнюсе"

rus.tvnet.lv
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Александр Филиппенко
Александр Филиппенко Фото: Кадр из видео

Российский актер Александр Филиппенко, осудивший военное вторжение РФ на территорию Украины и ныне живущий в Литве, дал интервью Антону Долину, в котором рассказал о кино и театральных работах, а также о своем переезде в Вильнюс. 

В Вильнюсе Александр Филиппенко живет вместе с семьей: "Так случилось. Вначале здесь была дочка... Она сказала: "Приезжайте ко мне". 

Они с супругой решили переехать за одну ночь. "Так мы решили на семейном совете. Нам нравится здесь. Все мне нравится в Вильнюсе. Здесь оказалось много друзей", - говорит Филиппенко. 

Ранее дочь артиста рассказала, что его отъезд напрямую "связан с его позицией" по поводу войны в Украине. Напомним, в феврале 2023 года Филиппенко опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он сидит за столом в украинской вышиванке.

Александр Филиппенко - известный советский и российский актер. Он сыграл в таких фильмах, как "Гори, гори, моя звезда", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Мой друг Иван Лапшин", "Убить дракона", "Мастер и Маргарита" (1994), а также в сериале "Моя прекрасная няня".

Видео: Интервью с Александром Филиппенко

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