Александр Филиппенко о жизни в Литве: "Все мне нравится в Вильнюсе"

В Вильнюсе Александр Филиппенко живет вместе с семьей: "Так случилось. Вначале здесь была дочка... Она сказала: "Приезжайте ко мне".

Они с супругой решили переехать за одну ночь. "Так мы решили на семейном совете. Нам нравится здесь. Все мне нравится в Вильнюсе. Здесь оказалось много друзей", - говорит Филиппенко.

Ранее дочь артиста рассказала, что его отъезд напрямую "связан с его позицией" по поводу войны в Украине. Напомним, в феврале 2023 года Филиппенко опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он сидит за столом в украинской вышиванке.

Александр Филиппенко - известный советский и российский актер. Он сыграл в таких фильмах, как "Гори, гори, моя звезда", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Мой друг Иван Лапшин", "Убить дракона", "Мастер и Маргарита" (1994), а также в сериале "Моя прекрасная няня".

Видео: Интервью с Александром Филиппенко

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