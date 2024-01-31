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Архитектор: "Национальная библиотека – это не младенец, которого нужно купать каждый вечер"

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Латвийская национальная библиотека
Латвийская национальная библиотека Фото: Zane Bitere/LETA

Политик, дипломат и архитектор Янис Дрипе, посетивший программу Латвийского телевидения Šodienas jautājums, высказался по поводу мытья фасада Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ).

Еще в 2019 году в интервью Латвийскому телевидению директор ЛНБ Андрис Вилкс признался, что металлические фасады библиотеки мыть больше не будут. По словам Вилкса, в библиотеке нужно только мыть окна, а вот металлическим поверхностям надо дать состариться.

Комментируя необходимость очистки фасада библиотеки, Дрипе заявил: "Библиотека – это не младенец, которого нужно купать каждый вечер. Автор проекта библиотеки архитектор Гунар Биркетс говорил, что здание впишется в картину города и его металлические фасады точно можно не мыть. 

Башни церквей тоже никто не моет.

Конечно, стеклянные окна – это совсем другая история, это простая гигиена здания, но металл покрывается патиной и выглядит красиво".

Он также выразил надежду на то, что Рига по архитектуре и развитию догонит две другие страны Балтии.

"Зачастую становится стыдно, когда сравниваешь Ригу с различными городами Эстонии и Литвы. Надеюсь, что все люди, которые за это ответственны, одумаются и что-то сделают. Очень надеюсь", - сказал Дрипе.

В 2006 году Дрипе стал главным архитектором города Риги и занимал эту должность до 2011 года.

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