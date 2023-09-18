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На фасаде Национальной библиотеки скопилось много грязи, но мыть его не будут

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Латвийская Национальная библиотека
Латвийская Национальная библиотека Фото: Edijs Pālens/LETA

На фасаде здания Латвийской Национальной библиотеки (LNB) скопился значительный слой грязи, хорошо заметный даже издалека, но мало того что нет денег на его мытье, так решено вообще не мыть все здание - от крыши до фундамента. Об этом сообщает программа 360TV ZIŅneši.

Фасад библиотеки мыли всего один раз, в 2016 году, и это обошлось в 117 тысяч евро. В Национальной библиотеке подчеркивают, что тогда это произошло под давлением СМИ, так как в действительности фасад не нуждался в стопроцентном мытье.

Прошло семь лет, и руководство библиотеки решило, что как не моют башни церквей и металлические статуи, так не будут мыть и металлические части здания библиотеки.

Директор хоздепартамента LNB Юрис Гиедрис пояснил, что большая часть фасада здания покрыта элементами из нержавеющей стали, а элементы из нержавеющей стали на крыше точно больше не будут мыть.

"Идея архитектора заключалась в том, чтобы на нержавеющей стали образовалась естественная патина, и то, как библиотека выглядит сейчас под воздействием условий окружающей среды, в точности соответствует задумке архитектора", - сказал Гиедрис.

Патина - это потускнение, возникающее на поверхности металлических предметов в процессе окисления, типичным примером являются церковные купола и элементы фасадов.

Прозрачные стеклянные панели будут мыть один раз в год, весной.

"Из-за высокой проходимости эффект от мытья очень кратковременный. В год требуется четыре-пять моек", - рассказал Гиедрис.

Регулярная мойка стекла будет оправдана только в том случае, если из этого района уйдет поток грузового транспорта. В настоящее время в условиях, когда библиотека испытывает значительный рост затрат по другим статьям расходов, это было бы пустой тратой денег. Кроме того, Министерство культуры не выделяло средств на чистку фасада.

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