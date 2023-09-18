На фасаде Национальной библиотеки скопилось много грязи, но мыть его не будут

Фасад библиотеки мыли всего один раз, в 2016 году, и это обошлось в 117 тысяч евро. В Национальной библиотеке подчеркивают, что тогда это произошло под давлением СМИ, так как в действительности фасад не нуждался в стопроцентном мытье.

Прошло семь лет, и руководство библиотеки решило, что как не моют башни церквей и металлические статуи, так не будут мыть и металлические части здания библиотеки.

Директор хоздепартамента LNB Юрис Гиедрис пояснил, что большая часть фасада здания покрыта элементами из нержавеющей стали, а элементы из нержавеющей стали на крыше точно больше не будут мыть.

"Идея архитектора заключалась в том, чтобы на нержавеющей стали образовалась естественная патина, и то, как библиотека выглядит сейчас под воздействием условий окружающей среды, в точности соответствует задумке архитектора", - сказал Гиедрис.

Патина - это потускнение, возникающее на поверхности металлических предметов в процессе окисления, типичным примером являются церковные купола и элементы фасадов.

Прозрачные стеклянные панели будут мыть один раз в год, весной.

"Из-за высокой проходимости эффект от мытья очень кратковременный. В год требуется четыре-пять моек", - рассказал Гиедрис.

Регулярная мойка стекла будет оправдана только в том случае, если из этого района уйдет поток грузового транспорта. В настоящее время в условиях, когда библиотека испытывает значительный рост затрат по другим статьям расходов, это было бы пустой тратой денег. Кроме того, Министерство культуры не выделяло средств на чистку фасада.