Сердечный приступ или паническая атака? О чем может свидетельствовать боль в груди и что делать

Внезапную и кратковременную боль в груди чаще всего может вызвать:

Травмированная грудная мышца – если боль повторяется при выполнении определенных движений, скорее всего, речь идет о растяжении или сокращении грудной мышцы. Получить такую ​​травму можно, например, при интенсивных физических нагрузках, и чаще всего боль сохраняется всего несколько дней. Для уменьшения дискомфорта можно использовать обезболивающие и согревающие мази, которые улучшат кровообращение и минимизируют ощущение боли.

Воспаление грудных хрящей или межреберий – воспаление вызывает боль и ощущение давления в области грудной клетки, ощущения усиливаются при физической нагрузке и движении. Причины воспаления различны, оно может быть вызвано заболеваниями различных органов, дефектами позвоночника и суставов, травмами и другими факторами, поэтому лечение можно применять только после проведения соответствующих исследований.

Опоясывающий лишай – инфекция, вызванная вирусом герпеса, для которой характерна боль в груди, сопровождаемая герпетиформными высыпаниями. Также может наблюдаться ощущение покалывания в коже, онемение и зуд. Важно лечить опоясывающий лишай на самой ранней стадии, поэтому при обнаружении его характерных признаков следует срочно обратиться за помощью к врачу.

Изжога – ощущение жжения в нижней части пищевода, боль или чувство тяжести в области ребер могут свидетельствовать об изжоге – симптоме, характерном для ряда желудочно-кишечных заболеваний, например гастрита и язвы желудка.