Сердечный приступ или паническая атака? О чем может свидетельствовать боль в груди и что делать

Когда чувствуешь боль в области грудной клетки, вполне естественно беспокоиться о здоровье своего сердца, ведь внезапная боль в груди может свидетельствовать о сердечном приступе или инфаркте. Однако неприятные ощущения могут быть вызваны и другими факторами, в том числе заболеваниями различных органов, травмами или даже паникой и тревогой. Как распознать причину боли и почему нельзя игнорировать боль в груди, объясняет ассистент фармацевта Apotheka Агнесе Юрса.
"Инсульт или инфаркт миокарда – это внезапное и критическое снижение кровотока в одном из отделов сердечной мышцы, приводящее к недостатку кислорода в сердечной ткани. Об инфаркте может свидетельствовать внезапная боль в груди или в другой части тела, например в руках или нижней челюсти, также могут наблюдаться учащенное сердцебиение, одышка, потливость и головокружение.
Хотя симптомы сердечного приступа у каждого пациента могут отличаться, при сердечном приступе боль или дискомфорт сохраняются в течение длительного времени, даже если находиться в состоянии покоя.
Если боль в груди кратковременная, ее интенсивность усиливается или, наоборот, ослабевает при изменении положения тела или движении, вполне вероятно, что причина боли кроется в другом месте. Однако боль в груди не следует игнорировать - при ее возникновении необходимо обратиться к врачу", – подчеркивает Агнесе Юрса.
Если боль внезапная и кратковременная
Испытывая внезапное чувство дискомфорта в области грудной клетки, резкую боль, продолжающуюся не дольше пяти минут, люди чаще всего не обращают на это особого внимания. Однако даже в этом случае важно выяснить причину боли, убедившись, что неприятные ощущения действительно не угрожают здоровью, и при необходимости вовремя применить соответствующую терапию.
Внезапную и кратковременную боль в груди чаще всего может вызвать:
Травмированная грудная мышца – если боль повторяется при выполнении определенных движений, скорее всего, речь идет о растяжении или сокращении грудной мышцы. Получить такую травму можно, например, при интенсивных физических нагрузках, и чаще всего боль сохраняется всего несколько дней. Для уменьшения дискомфорта можно использовать обезболивающие и согревающие мази, которые улучшат кровообращение и минимизируют ощущение боли.
Воспаление грудных хрящей или межреберий – воспаление вызывает боль и ощущение давления в области грудной клетки, ощущения усиливаются при физической нагрузке и движении. Причины воспаления различны, оно может быть вызвано заболеваниями различных органов, дефектами позвоночника и суставов, травмами и другими факторами, поэтому лечение можно применять только после проведения соответствующих исследований.
Опоясывающий лишай – инфекция, вызванная вирусом герпеса, для которой характерна боль в груди, сопровождаемая герпетиформными высыпаниями. Также может наблюдаться ощущение покалывания в коже, онемение и зуд. Важно лечить опоясывающий лишай на самой ранней стадии, поэтому при обнаружении его характерных признаков следует срочно обратиться за помощью к врачу.
Изжога – ощущение жжения в нижней части пищевода, боль или чувство тяжести в области ребер могут свидетельствовать об изжоге – симптоме, характерном для ряда желудочно-кишечных заболеваний, например гастрита и язвы желудка.
Фибромиалгия – синдром, характеризующийся хронической болью в мышцах и скелете, в том числе в области грудной клетки. Пациенты с фибромиалгией также испытывают головные боли, повышенную утомляемость, беспокойство и трудности с концентрацией внимания. Ограничить синдром можно, принимая назначенные врачом лекарства и выполняя соответствующие упражнения.
Стенокардия – если сердечная мышца не снабжается должным количеством кислорода, при повышенной нагрузке могут возникнуть временные боли в груди, которые проходят, как только сердце возвращается в нормальный режим. Невылеченная стенокардия может привести к сердечному приступу, поэтому при появлении симптомов следует обратиться к врачу.
"Следует учитывать, что симптомы заболевания могут существенно отличаться у каждого больного – боли в груди могут локализоваться в разных местах, иметь разную интенсивность, может быть ощущение давления, жжения, колющей боли, могут быть покалывание или ощущение мурашек, боль может быть временной, то есть продолжаться не более 10 минут, но может продолжиться и стать постоянной.
При первом появлении боли следует обратиться к семейному врачу, особенно если наблюдаются и другие симптомы или у пациента имеются факторы риска заболеваний – например, нарушения здоровья или вредные привычки",
– говорит ассистент фармацевта.
Причина боли – нарушения дыхания
Если боль в груди усиливается при движении или глубоком дыхании, скорее всего, причина кроется в функционировании дыхательных путей или легких. При этом могут наблюдаться дискомфорт и резкая колющая боль, кашель и затруднение дыхания, а симптомы часто усиливаются при физической нагрузке. Легкий дискомфорт в области грудной клетки будет ощущаться уже при простуде, тогда как более выраженная боль будет наблюдаться при серьезной инфекции - например, пневмонии, плеврите или воспалении оболочек легких. Также боль в груди может быть вызвана приступом астмы и даже тромбом в легких.
"Если дискомфорт в груди вызван вирусной инфекцией, помогут обезболивающие и противовоспалительные препараты, подобрать которые поможет врач или фармацевт. Чтобы ситуация не усугублялась, важно уделять достаточно времени отдыху и сну, а также пить достаточное количество жидкости. От кашля помогут сиропы или таблетки, также можно использовать различные травяные чаи. Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами, кошачья мята будет способствовать отхаркиванию мокроты, а цветки липы помогут укрепить естественные защитные силы организма", – говорит Агнесе Юрса.
Сердечный приступ или паническая атака?
При кратковременном эпизоде тревоги или приступе паники можно испытывать ряд физических симптомов, в том числе сильный дискомфорт и боль в груди, учащенное сердцебиение, одышку и чувство удушья, которые часто можно принять за сердечно-сосудистые заболевания. Паническая атака может также иметь ряд других симптомов, таких как потливость, головокружение, дрожь, беспокойство, панический страх и ощущение нереальности происходящего.
Панические атаки обычно длятся не более 30 минут, после чего симптомы исчезают.
"Если панические атаки повторяются чаще четырех раз в месяц или тревога стала ежедневным спутником, следует обратиться к специалисту. После того как врач определит диагноз, уменьшить приступы паники можно будет с помощью соответствующих лекарств – препаратов для снижения депрессии или тревоги, регуляции сердечного ритма. Полезны также различные расслабляющие упражнения и лечебные травы, оказывающие успокаивающее действие, например, экстракты листьев мяты или мелиссы, корень валерианы или порошок корня ашваганды.
Хотя проблемы с сердцем могут показаться вполне реальными во время приступа паники, стоит помнить, что это всего лишь реакция организма на тревогу, и при лечении важно сосредоточиться на причине симптомов",
– говорит ассистент фармацевта.
Когда следует немедленно обратиться за медицинской помощью
Если боль продолжается более получаса и облегчить ее никакими способами, например, в покое или при выполнении дыхательных упражнений не удается, необходимо обратиться за помощью к врачу.
Следует помнить, что в случае сердечного приступа медлить нельзя. В течение первых 12 часов очень важно провести необходимые анализы и начать лечение.
Следует отметить, что признаки инфаркта могут быть атипичными – симптомы могут быть слабовыраженными или проявляться как тошнота, рвота, боли в спине или боли в верхней части живота. Если не уверены, в чем причина дискомфорта, обратитесь к врачу!
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
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