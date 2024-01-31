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В 2023 году число умерших в Латвии почти вдвое превысило число новорожденных

rus.tvnet.lv/LETA
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Пенсионер. Иллюстративное фото
Пенсионер. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В прошлом году в Латвии умерло 27 175 человек, а число новорожденных уменьшилось до 14 326, сообщает Министерство юстиции.

По сравнению с 2022 годом количество умерших в прошлом году немного уменьшилось - в 2022 году умерло 30 312 человек, родился 15 921.

По данным Минюста, в прошлом году уменьшилось также количество заключенных браков - в 2022 году было заключено 12 113 браков, в 2023 году - 10 662.

Как отмечает Минюст, некоторым новорожденным в прошлом году родители давали необычные имена - Артемида, Дакота, Неве, Талла, Власта, Лави, Миесассаргс, Вестс, Миллс, Вилле, Кайро, Рубин, а также двойные имена - Арабелла Ветра, Анна Зиема, Бронза Эвелина, Перконс Петерис, Варис Витис, Конрадс Лацис.

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