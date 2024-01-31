Новый гендиректор VID вышла в свет со своим спутником

На днях генеральным директором Службы государственных доходов (VID) была назначена Байба Шмите-Роке. Журналисты выяснили, что ее спутником жизни является известный латвийский актер.
Актер Нормунд Лайзанс неоднократно появлялся на мероприятиях с элегантной блондинкой, но о личной жизни не распространялся.
Однако все выяснилось после того, как Байбу Шмите-Роке выдвинули на ответственный пост гендиректора VID и ее фото были обнародованы. Во вторник ее кандидатуру Шмите-Роке утвердило правительство. Она возглавит налоговое ведомство с 13 февраля 2024 года, сменив Иеву Яунземе. Байба Шмите-Роке работает в VID с 2000 года, занимая различные руководящие должности.
Как пишет издание Kas Jauns, в разговоре с журналистами глава VID подтвердила, что у нее отношения с Нормундом Лайзансом: "Однако я отделяю свою профессиональную деятельность от личной жизни и воздержусь от дальнейших комментариев".
Подробности читайте в Kas Jauns от 30 января.
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