Новый гендиректор VID вышла в свет со своим спутником

Актер Нормунд Лайзанс неоднократно появлялся на мероприятиях с элегантной блондинкой, но о личной жизни не распространялся.



Однако все выяснилось после того, как Байбу Шмите-Роке выдвинули на ответственный пост гендиректора VID и ее фото были обнародованы. Во вторник ее кандидатуру Шмите-Роке утвердило правительство. Она возглавит налоговое ведомство с 13 февраля 2024 года, сменив Иеву Яунземе. Байба Шмите-Роке работает в VID с 2000 года, занимая различные руководящие должности.