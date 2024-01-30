У VID новый гендиректор. Что о ней известно?

Кабинет министров во вторник утвердил Байбу Шмите-Роке в должности генерального директора Службы государственных доходов (СГД).
Шмите-Роке приступит к исполнению обязанностей с 13 февраля.
Обращаясь к министрам, Роке-Шмите подчеркнула, что жители Латвии хотят видеть честное, логичное и открытое для диалога учреждение, и пообещала, что под ее руководством СГД превратится в современную и ориентированную на клиентов службу. В то же время министры должны быть готовы взять на себя ответственность за серьезные перемены, которые предстоят не только СГД.
Кандидатура Шмите-Роке была выдвинута на утверждение по результатам объявленного Государственной канцелярией открытого конкурса на должность гендиректор СГД и на основе рекомендации министра финансов Арвилса Ашераденса.
Согласно распоряжению Кабинета министров от 9 августа 2023 года, 12 февраля 2024 года прекратит исполнять обязанности нынешний гендиректор СГД Иева Яунземе.
Открытый конкурс на должность гендиректора СГД завершился 18 декабря 2023 года. Оценив компетенции претендентов, конкурсная комиссия рекомендовала министру финансов рассмотреть две кандидатуры - Шмите-Роке и Виты Нарницки.
Оценив опыт работы и компетенции претендентов, стратегическое видение ими развития СГД, а также выслушав мнение предпринимательских организаций, министр финансов принял решение рекомендовать Шмите-Роке на должность гендиректора СГД.
Ашераденс подчеркнул, что прежний опыт работы Шмите-Роке позволил ей в полной мере освоить специфику работы СГД, и она имеет четкое представление о приоритетах учреждения. В ближайшее время запланирована реформа СГД с изменениями ее организационной структуры и подведомственности.
Таким образом, Шмите-Роке вместе со всем коллективом СГД предстоит работать над восстановлением доверия к налоговой службе, улучшением клиентского сервиса и цифровой трансформацией услуг, чтобы СГД стала одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе, способной оказывать соответствующие интересам общества услуги, подчеркнул Ашераденс.
Шмите-Роке сообщила агентству LЕТА, что полностью поддерживает мнение министра финансов о необходимой в СГД реорганизации и ее дальнейшая деятельность будет направлена на выполнение и реализацию этих целей. Шмите-Роке подчеркнула, что необходима стремительная трансформация СГД в ориентированное на клиентов учреждение, основанное на цифровых услугах, повышение репутации учреждения среди населения и продолжение работы по уменьшению теневой экономики.
"Я тоже хочу видеть СГД современным, использующим цифровые технологии и ориентированным на клиентский сервис учреждением - самым современным учреждением государственного управления в Латвии и одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе", - заявила Шмите-Роке.
Шмите-Роке работает в СГД с 2000 года, в 2015 году она стала руководителем отдела оборота акцизных товаров. С 2020 года Шмите-Роке занимала должность замдиректора налогового управления СГД, а с мая 2023 года исполняла обязанности директора налогового управления СГД.
Наряду с указанными должностями Шмите-Роке участвовала в работе и возглавляла различные комитеты и советы. С 2005 года она является членом рабочей группы Министерства финансов по прогнозированию, с 2006 года - членом акцизного комитета Еврокомиссии, а с 2015 года возглавляет акцизный консультативный совет СГД.
В Латвийском университете Шмите-Роке получила профессиональную степень магистра экономики и в настоящее время учится в докторантуре Рижского технического университета в области экономики и управления. В докторантуре Шмите-Роке в качестве научного ассистента проводит исследования о налоговой системе как инструменте устойчивого развития страны.
Главные рабочие задачи нового гендиректора включают в себя цифровое развитие СГД, в том числе создание и внедрение системы управления данными, утверждение плана по развитию ИТ-системы и обеспечение доступности услуг путем разработки соответствующего мобильного приложения.
Важной задачей также является развитие клиентского сервиса, в том числе повышение уровня удовлетворенности клиентов, обеспечение проактивной реакции на ситуацию клиента, улучшение системы мировых соглашений для сотрудничества с клиентами в спорных ситуациях. Важными задачами гендиректора также будут меры по сокращению теневой экономики, успешная реорганизация СГД и управления налоговой и таможенной полиции.
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