У VID новый гендиректор. Что о ней известно?

Ашераденс подчеркнул, что прежний опыт работы Шмите-Роке позволил ей в полной мере освоить специфику работы СГД, и она имеет четкое представление о приоритетах учреждения. В ближайшее время запланирована реформа СГД с изменениями ее организационной структуры и подведомственности.

Таким образом, Шмите-Роке вместе со всем коллективом СГД предстоит работать над восстановлением доверия к налоговой службе, улучшением клиентского сервиса и цифровой трансформацией услуг, чтобы СГД стала одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе, способной оказывать соответствующие интересам общества услуги, подчеркнул Ашераденс.

Шмите-Роке сообщила агентству LЕТА, что полностью поддерживает мнение министра финансов о необходимой в СГД реорганизации и ее дальнейшая деятельность будет направлена на выполнение и реализацию этих целей. Шмите-Роке подчеркнула, что необходима стремительная трансформация СГД в ориентированное на клиентов учреждение, основанное на цифровых услугах, повышение репутации учреждения среди населения и продолжение работы по уменьшению теневой экономики.

"Я тоже хочу видеть СГД современным, использующим цифровые технологии и ориентированным на клиентский сервис учреждением - самым современным учреждением государственного управления в Латвии и одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе", - заявила Шмите-Роке.