Фестиваль в Сигулде расторг контракт с солисткой Перетятько после ее выступлений в РФ

По словам Калнса, Перетятько, подавая организаторам заявку на участие в Сигулдском оперном фестивале, скрыла важные факты, а именно то, что она несколько раз выступала в России в то время, когда в суверенном государстве Украина шла и продолжает идти активная война, и планирует выступать в России этой весной.