Фестиваль в Сигулде расторг контракт с солисткой Перетятько после ее выступлений в РФ

После того как в публичном пространстве появилась противоречивая информация о выступлениях в России оперной певицы Ольги Перетятько, которая должна была исполнить главную роль в оригинальной постановке "Травиата" на Международном фестивале оперной музыки в Сигулде этим летом, организаторы фестиваля расторгли с ней контракт.
Как сообщила агентству LЕТА руководитель Сигулдской думы по связям с общественностью Зане Леймане, в настоящее время ведется активный поиск новой солистки на главную роль.
Дайнис Калнс, основатель и главный организатор фестиваля оперной музыки, сообщил, что сложившаяся ситуация не повлияет на организацию фестиваля.
По словам Калнса, Перетятько, подавая организаторам заявку на участие в Сигулдском оперном фестивале, скрыла важные факты, а именно то, что она несколько раз выступала в России в то время, когда в суверенном государстве Украина шла и продолжает идти активная война, и планирует выступать в России этой весной.
Организаторы фестиваля убеждены, что артистам, поддерживающим режим агрессора, не место в культурной жизни Латвии.
XXXI Международный фестиваль оперной музыки в Сигулде пройдет с 26 по 28 июля.
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