Музыканты "Би-2" вылетели из Таиланда в Израиль. Им грозила депортация в Россию

Шестеро участников группы "Би-2", которых задержали в Таиланде, в среду , 31 января, смогли вылететь в Израиль, сообщает "Медиазона" со ссылкой на юриста рок-коллектива. Об этом также сообщают издания "Бумага" и "Дождь".
Эту информацию подтвердил и официальный канал "Би-2": все музыканты группы покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. "Подробности завтра", сообщается в публикации представителей группы.
Как утверждает контролируемое Кремлем агентство ТАСС, израильский консул договорился с властями Таиланда о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы.
Агентство, ссылаясь на окружение музыкантов, также пишет, что о депортации в Израиль удалось договориться и в отношении Александра Умана (Шура Би-2), у которого также есть гражданство Австралии.
"Консулу удалось договориться о депортации из Таиланда в Израиль всех участников музыкального коллектива. Они уже прошли стойку регистрации и готовятся к вылету", - цитирует собеседника агентство.
Ранее стало известно, что Егор Бортник (Лева Би-2) вылетел в Израиль после почти недельного ареста в Таиланде. Остальные участники группы оставались в Бангкоке в центре временного содержания иммигрантов.
Юрист группы писал, что Россия потребовала депортации трех музыкантов, у которых есть только российское гражданство. По данным "Медузы", речь шла о бас-гитаристе Максиме Андрющенко, гитаристе Андрее Звонкове и приглашенном клавишнике Глебе Колядине.
"Сегодня была встреча консулов Израиля и Австралии с МИД Таиланда. Должна была быть также встреча российского консула. Неясно, вместе они встречались или раздельно. Скорее, раздельно. Встреча длилась несколько часов. Представители группы в ней не участвовали», - сообщил юрист "Би-2".
"По итогу было объявлено, что музыканты могут покинуть Таиланд и улететь в Тель-Авив, поскольку таковым было их общее пожелание. Были куплены билеты, очень помогла авиакомпания El Al. Затем музыканты были доставлены в миграционный кабинет в аэропорту, зарегистрированы, вручены паспорта и посажены на борт", - добавил он.
Семерых участников группы задержали после концерта на Пхукете 24 января, из-за того, что те выступали без разрешения на работу. Музыканты были оштрафованы и почти неделю провели в центрах для мигрантов. По одной из версий, депортировать группу в РФ требовал лично российский генконсул в Пхукете Владимир Соснов.
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