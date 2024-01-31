Музыканты "Би-2" вылетели из Таиланда в Израиль. Им грозила депортация в Россию

"Сегодня была встреча консулов Израиля и Австралии с МИД Таиланда. Должна была быть также встреча российского консула. Неясно, вместе они встречались или раздельно. Скорее, раздельно. Встреча длилась несколько часов. Представители группы в ней не участвовали», - сообщил юрист "Би-2".

"По итогу было объявлено, что музыканты могут покинуть Таиланд и улететь в Тель-Авив, поскольку таковым было их общее пожелание. Были куплены билеты, очень помогла авиакомпания El Al. Затем музыканты были доставлены в миграционный кабинет в аэропорту, зарегистрированы, вручены паспорта и посажены на борт", - добавил он.

Семерых участников группы задержали после концерта на Пхукете 24 января, из-за того, что те выступали без разрешения на работу. Музыканты были оштрафованы и почти неделю провели в центрах для мигрантов. По одной из версий, депортировать группу в РФ требовал лично российский генконсул в Пхукете Владимир Соснов.

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