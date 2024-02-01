Буданов заявил о планах нового контрнаступления ВСУ весной 2024 года

После окончания своего контрнаступления Украина , отражая российские атаки, перешла к "активной обороне" и занимается возведением мощных оборонительных укреплений, отмечает газета. По словам Буданова, российские войска не оставляют попыток захватить восток Украины. В частности, они проводят наступательные операции в районе Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки одновременно.

Глава украинской военной разведки признал, что россияне добились "некоторого успеха" у Авдеевки, однако отметил, что "это совсем не то, на что армия противника рассчитывала".

Кроме того, в интервью американской телекомпании CNN в среду Буданов заявил, что в текущем году могут усилиться атаки на объекты инфраструктуры на территории России. При этом он не признал напрямую причастность Киева к атакам дронами по России. Буданов рассказал о гипотетическом плане, который "включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры РФ". По его словам, жители России теперь видят реальную картину войны - горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов.