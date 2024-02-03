Дмитрий Быков: Михалков - это не та фигура, на которую стоит обращать внимание

"Дай бог ему столько поездить с гастролями, сколько поездила Алла Пугачева по этой стране. Если в Челябинске или Иркутске спросить, кто им дороже - "Михалков-барин" или "Пугачева-своя в доску", то, конечно, они ответят - Пугачева.

Ей еще с фамилией повезло, с Пугачевским бунтом. Сколько бы Валентина Талызина ни пыталась сказать, что это не ее фамилия. Ее, не волнуйтесь [...]. Вообще упоминать об этом интервью Никиты Михалкова мне кажется каким-то жестоким", - заметил Дмитрий Быков.

Писатель признался, что он никогда не расценивал Михалкова как режиссера:

"Я никогда не считал его большим режиссером. Он крепкий характерный актер второй категории. С довольно узким диапазоном".

Обращать внимание на высказывания Михалкова, его творческие планы или "подлизывание президента" Быков не считает нужным:

"Это не та фигура и не тот материал, на который стоит обращать внимание".

Он подчеркивает, что весь успех, который был у Михалкова, был в прошлом веке. Сейчас он не готов рассматривать его всерьез.

Видео: Интервью с Дмитрием Быковым

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!