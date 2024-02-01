Еще одна дочь Кадырова получила высокую должность

На новой должности Хадижат Кадырова будет заниматься вопросами, связанными с социальным блоком, сообщил Кадыров.

До сих пор Кадырова работала в мэрии Грозного, где возглавляла отдел дошкольного образования.

Хадижат Кадырова - вторая по старшинству дочь главы Чечни. В январе ей исполнилось 24 года.

Другие дети Кадырова также занимают различные государственные должности.

Айшат, старшая дочь Кадырова, в октябре 2023 года заняла пост вице-премьера Чечни по социальным вопросам.

Старший сын Кадырова Ахмат стал первым заместителем главы республиканского Министерства физкультуры, спорта и молодежной политики.

Другой сын Кадырова - Адам - недавно получил звание Героя Чечни после того, как он избил Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.

Всего у Кадырова 14 детей, включая двоих усыновленных.

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