СМИ: российские чиновники после посещения оккупированных регионов Украины называют себя "командирами" и воруют больше

Как отмечает один из источников, работа в оккупированных регионах Украины, в частности, поменяла двух губернаторов России - губернатора Омской области Виталия Хоценко и главу Чукотки Владислава Кузнецова.

"Оба были обычными чиновниками — средними. Ничего особенного. Как приехали [после работы на оккупированных территориях] в регионы, пошли жалобы. Местные в трансе от их нового стиля", - сообщает источник "Медузы".

Сообщается, что оба губернатора стали исповедовать "полувоенный стиль общения": "Я даже не начальник, а командир. А вы - никто, падайте в ноги".

Аналогичного стиля общения все больше придерживаются и чиновники более низкого ранга, побывавшие на оккупированных территориях Украины.

"Мол, мы там за родину отдувались, а вы сидели в тылу. При этом понятно же, что привлекали [чиновников] туда в первую очередь деньгами. Но, наверное, там возникает чувство какой-то особой миссии. Плюс большое начальство это поощряет", - пишет "Медуза" со ссылками на источник.

Этот же источник, впрочем, подчеркивает, что должностных лиц российских регионов работа в оккупированных регионах Украины в основном манила деньгами.

"Там бабла много - завались, а контроля нет. Схемы провернуть легко, и есть желающие из местных в этом помочь. Все плохо: обстрелы. Очень просто скрыть огрехи, даже если деньги просто украли", - объясняет еще один источник, знакомый с ситуацией.

Все источники также подчеркивают, что российские официальные лица, вернувшиеся из оккупированных регионов Украины, стали присваивать много бюджетных средств по масштабам России, учитывая, что коррупция и злоупотребление служебным положением широко распространены в России.

На захваченных территориях Украины открылась "настоящая школа коррупции", утверждает один из источников.

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