Сейм и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвали ООН и Международный Красный крест принять активное участие в мероприятиях, призванных ускорить возвращение похищенных Россией украинских детей их семьям, заявила вице-спикер Сейма, руководитель Латвийской делегации ПАСЕ Занда Калниня-Лукашевица.
Вице-спикер Сейма: ООН и Красный Крест должны принять участие в возвращении похищенных РФ украинских детей
"Очень важно оказывать давление на Россию в глобальном масштабе. Мы должны убедиться, что наши партнеры осознают, каким способом Россия продолжает войну против мирного населения, детей и украинского национального самосознания", - заявила Калниня-Лукашевица на международной конференции "Похищенные Россией".
Вице-спикер Сейма отметила, что вопрос особенно важен и срочен, учитывая чрезвычайную уязвимость детей, которые сейчас страдают от последствий войны в Украине.
Калниня-Лукашевица отметила проделанную ПАСЕ работу, в том числе исключение России из членства в организации, создание реестра потерь, резолюции, принятые в поддержку украинских детей, а также призывы к другим международным организациям о содействии в поиске и репатриации депортированных украинских детей.
Как сообщили в Сейме, в международной конференции "Похищенные Россией" приняла участие и супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская. Участники конференции обсуждали возможности привлечения виновных к правовой и политической ответственности.
Целью конференции было повышение осведомленности общества о совершаемых Россией похищениях детей и объединение сил международной поддержки для обеспечения возвращения на родину похищенных Россией украинских детей и воссоединения семей.
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