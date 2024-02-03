Следом с заявлением выступил и министр обороны США Ллойд Остин, сообщив, что президент Байден приказал принять меры, чтобы «привлечь к ответственности КСИР и связанных с ним боевиков за нападения на США и коалиционные силы».

«Мы не потерпим нападений на американские войска. Мы предпримем все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших сил и наших интересов», — заключил он.

Байден на авиабазе, куда привезли тела погибших американских солдат Фото: EPA

В четверг агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что находившиеся в Сирии офицеры КСИР высокого ранга покинули страну с десятками офицеров среднего звена.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности, ни Иран, ни США не хотят вступать в полномасштабную войну, и обе страны заявили об этом.

Согласно сообщению CNN в четверг, официальные лица США говорят, что есть признаки того, что иранское правительство становится все более обеспокоенным действиями своих прокси в регионе, которые с октября совершили более 160 нападений на американские войска.

Но Иран заявил, что будет решительно реагировать на любое нападение на его территорию, его интересы или иранских граждан за границами страны.

Накануне источники американских СМИ рассказали, что план ответных ударов по территории Ирака и Сирии утвержден президентом Джо Байденом и будет введен в действие в наиболее подходящий (преимущественно с точки зрения погодных условий) момент.