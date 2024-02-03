По информации Верховного суда, Струпишс оценит обстоятельства принятия Земгальским районным судом решения, которым был снят запрет приближаться к пострадавшей.

"В определенном законом порядке я оценю, было ли решение принято в соответствии с законом и правовым методом, принимая во внимание все обстоятельства дела и информацию, имеющуюся у судьи", - указал Струпишс.

Напомним, в пятницу передача Panorāma сообщила о деле, в котором Земгальский районный суд отменил запрет приближаться к пострадавшей женщине.

В прошлом году полиция арестовала 23-летнего жителя Екабпилса за сексуальные преступления против молодой женщины. Суд назначил арест, который затем был продлен, однако позже мужчину отпустили.

Задержанный пять раз нарушил запрет на контакты с потерпевшей, и полиция попросила оставить его под стражей. Однако 18 января на закрытом заседании суда временная защита была отменена.

В тот же день, когда приговор вступил в законную силу - 1 февраля, - мужчина попытался похитить женщину, однако на этот раз ситуация произошла в Риге. Благодаря вмешательству соседей женщину удалось спасти. Мужчина скрылся, но полиция смогла задержать его в поезде.

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